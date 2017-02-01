Ики-Бурульский район на 100% обеспечен грубыми кормами

Ики-Бурульский район на 100 процентов обеспечен грубыми кормами. Первый приплод уже начался, впереди у животноводов самая ответственная пора - расплодная компания.

Сегодня о ходе зимовки в самом молодом районе республики Главе Калмыкии Алексею Орлову отчитался его руководитель Виктор Санджиев. Здесь в минувшем году получено рекордное количество зерновых - более 85 тысяч тонн. Средняя урожайность по прошлому году превысила четверть центнера с гектара. В районе отсутствует задолженность по заработной плате. Ну, а в рамках партийного проекта в нескольких населенных пунктах района были отремонтированы спортивные залы. Сегодня же Виктор Санджиев отчитался о ходе выполнения поручения Алексея Орлова в части распределения районного земельного фонда. Ики-Бурульский район на 100 процентов обеспечен грубыми кормами. Первый приплод уже начался, впереди у животноводов самая ответственная пора - расплодная компания.Сегодня о ходе зимовки в самом молодом районе республики Главе Калмыкии Алексею Орлову отчитался его руководитель Виктор Санджиев. Здесь в минувшем году получено рекордное количество зерновых - более 85 тысяч тонн. Средняя урожайность по прошлому году превысила четверть центнера с гектара. В районе отсутствует задолженность по заработной плате. Ну, а в рамках партийного проекта в нескольких населенных пунктах района были отремонтированы спортивные залы. Сегодня же Виктор Санджиев отчитался о ходе выполнения поручения Алексея Орлова в части распределения районного земельного фонда.



Смотреть полный выпуск новостей



