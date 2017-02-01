ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:14

Талантливые дети Калмыкии


Талантливые дети КалмыкииЕму всего 6 лет, но он уже завоевал сердца тысяч земляков и миллионов пользователей интернета. Он мастерски с неподдельной искренностью декламирует стихи Пушкина, Рождественского, Протасова и других поэтов. Сегодня ни одно мероприятие в республике не проходит без участия Саши Джевакова. Моя коллега Светлана Аджиева отправилась в Целинный район, чтобы познакомиться с юным чтецом.

Подобно цунами Саша Джеваков ворвался в интернет – пространство. Только у одного стихотворения Льва Протасова «Россиюшка» - сразу почти 5 миллионов просмотров. Им восхищаются на всех языках мира, лайки летят из всех уголков планеты, а кто-то даже посвящает ему поэтические строки.

Удивительную память мальчика первой заметила бабушка Надежда Борисовна. Уже в 2 года у Саши появился интерес к стихам. Четверостишья давались легко, выучил алфавит. В 4 года Саша уже хорошо читал. В его багаже стихи на военную тематику занимают особое место. Его прадедушка Борис Антонов - ветеран великой отечественной войны. В репертуаре юного чтеца стихотворения на русском и калмыцком языках.

Теперь Саша Джеваков частый гость на различных мероприятиях. Его с радостью ждут в школа, детских садах, сельском доме культуры и на главной сцене республики.

А недавно познакомиться с вундеркиндом приехал известный балкарский поэт и переводчик, Народный поэт Кавказа Салих Гуртуев. Он подарил свой сборник стихов.

Совсем недавно талантливого мальчика пригласили в местный ансамбль «Джиргал», чтобы он смог познакомится с языком танца. Когда-то в этом коллективе блистали его бабушка и папа. Саша будет продолжать славные традиции семьи уже в третьем поколении. Насыщенный 2016 год для мальчика и его бабушки запомнится им ещё и тем, что кинорежиссер с мировым именем Никита Михалков пригласил Сашу на церемонию закрытия 38 международного кинофестиваля в Москву.

Но к своей популярности 6 – ти летний Саша относится спокойно. И мечтает о будущем.



Другие новости по теме:

  • «Веснушки» в очередной раз подтвердили свой высокий исполнительский уровень
  • В Калмыкии выберут лучшую семью года
  • Учащиеся Элистинского лицея навестили ветерана
  • «Мир дому твоему»
  • В Национальной библиотеке состоялась презентация уникального сборника
  • В Национальном музее состоялась презентация сборника авторских произведений «Навечно в памяти»
  • В Калмыкии состоялся конкурс "Моя бабушка"
  • В поселке Южный живет человек с удивительной историей
  • В Элисте прошел вечер памяти Боси Сангаджиевой
  • Что люблю, тому других учу

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие секции посещаете Вы или ваши дети?

    Платные
    Бесплатные


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.