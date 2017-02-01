Талантливые дети Калмыкии

Ему всего 6 лет, но он уже завоевал сердца тысяч земляков и миллионов пользователей интернета. Он мастерски с неподдельной искренностью декламирует стихи Пушкина, Рождественского, Протасова и других поэтов. Сегодня ни одно мероприятие в республике не проходит без участия Саши Джевакова. Моя коллега Светлана Аджиева отправилась в Целинный район, чтобы познакомиться с юным чтецом.



Подобно цунами Саша Джеваков ворвался в интернет – пространство. Только у одного стихотворения Льва Протасова «Россиюшка» - сразу почти 5 миллионов просмотров. Им восхищаются на всех языках мира, лайки летят из всех уголков планеты, а кто-то даже посвящает ему поэтические строки.



Удивительную память мальчика первой заметила бабушка Надежда Борисовна. Уже в 2 года у Саши появился интерес к стихам. Четверостишья давались легко, выучил алфавит. В 4 года Саша уже хорошо читал. В его багаже стихи на военную тематику занимают особое место. Его прадедушка Борис Антонов - ветеран великой отечественной войны. В репертуаре юного чтеца стихотворения на русском и калмыцком языках.



Теперь Саша Джеваков частый гость на различных мероприятиях. Его с радостью ждут в школа, детских садах, сельском доме культуры и на главной сцене республики.



А недавно познакомиться с вундеркиндом приехал известный балкарский поэт и переводчик, Народный поэт Кавказа Салих Гуртуев. Он подарил свой сборник стихов.



Совсем недавно талантливого мальчика пригласили в местный ансамбль «Джиргал», чтобы он смог познакомится с языком танца. Когда-то в этом коллективе блистали его бабушка и папа. Саша будет продолжать славные традиции семьи уже в третьем поколении. Насыщенный 2016 год для мальчика и его бабушки запомнится им ещё и тем, что кинорежиссер с мировым именем Никита Михалков пригласил Сашу на церемонию закрытия 38 международного кинофестиваля в Москву.



Но к своей популярности 6 – ти летний Саша относится спокойно. И мечтает о будущем. Ему всего 6 лет, но он уже завоевал сердца тысяч земляков и миллионов пользователей интернета. Он мастерски с неподдельной искренностью декламирует стихи Пушкина, Рождественского, Протасова и других поэтов. Сегодня ни одно мероприятие в республике не проходит без участия Саши Джевакова. Моя коллега Светлана Аджиева отправилась в Целинный район, чтобы познакомиться с юным чтецом.Подобно цунами Саша Джеваков ворвался в интернет – пространство. Только у одного стихотворения Льва Протасова «Россиюшка» - сразу почти 5 миллионов просмотров. Им восхищаются на всех языках мира, лайки летят из всех уголков планеты, а кто-то даже посвящает ему поэтические строки.Удивительную память мальчика первой заметила бабушка Надежда Борисовна. Уже в 2 года у Саши появился интерес к стихам. Четверостишья давались легко, выучил алфавит. В 4 года Саша уже хорошо читал. В его багаже стихи на военную тематику занимают особое место. Его прадедушка Борис Антонов - ветеран великой отечественной войны. В репертуаре юного чтеца стихотворения на русском и калмыцком языках.Теперь Саша Джеваков частый гость на различных мероприятиях. Его с радостью ждут в школа, детских садах, сельском доме культуры и на главной сцене республики.А недавно познакомиться с вундеркиндом приехал известный балкарский поэт и переводчик, Народный поэт Кавказа Салих Гуртуев. Он подарил свой сборник стихов.Совсем недавно талантливого мальчика пригласили в местный ансамбль «Джиргал», чтобы он смог познакомится с языком танца. Когда-то в этом коллективе блистали его бабушка и папа. Саша будет продолжать славные традиции семьи уже в третьем поколении. Насыщенный 2016 год для мальчика и его бабушки запомнится им ещё и тем, что кинорежиссер с мировым именем Никита Михалков пригласил Сашу на церемонию закрытия 38 международного кинофестиваля в Москву.Но к своей популярности 6 – ти летний Саша относится спокойно. И мечтает о будущем.



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