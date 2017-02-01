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Сегодня, 12:54

Животноводы Кетченеровского района реализуют задачи, поставленные руководством региона


Животноводы Кетченеровского района реализуют задачи, поставленные руководством регионаСамое большое поголовье – около 300 бычков, на стоянке Санала Шальдирова. «Поставить их на откорм» было решено в ноябре. С тех пор, по словам гуртоправа, ритм работы стал более напряженным. Все их усилия направлены на решение вполне конкретной задачи: увеличивать среднесуточный привес молодняка до 500 граммов. Это возможно лишь при условии соблюдения режима и рациона кормления животных.

170 голов племенного молодняка содержится и на соседней стоянке. Кроме того, имеется маточное поголовье, которое сейчас на выпасах. «Никакая зима не страшна, когда имеется прочный запас кормов. Хозяйство сумело заготовить в этом году даже впрок», рассказывает гуртоправ Очир Овалов.

Гендиректор племрепродуктора «Шатта» Владимир Боваев уточняет.

Намеченный регионом курс на интенсификацию производства с целью эффективного развития мясного скотоводства, предполагает и создание крепкой кормовой базы. Как известно, руководством поставлена задача по восстановлению лиманного орошения. В региональном Минсельхозе по поручению главы республики даже разработали проект создания отдельного Управления, об этом было заявлено на одном из заседаний Правительства. В Кетченеровском районе имеющиеся площади используются с большой отдачей, и уже строят планы по введению в строй новых.

Отсюда – и то количество уже действующих откормочных площадок в районе. Заинтересованность в их создании проявляют не только крупные племенные хозяйства, но и фермеры.

Как говорят в районе, здесь готовы к тому, чтобы реализовывать племенное мясное поголовье на перерабатывающий комплекс, строительство которого практически завершено.
К тому же, хозяйствам, занимающимся откормом скота, обещают господдержку.






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