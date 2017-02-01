С 1 февраля размер пособия на погребение проиндексирован на 5,4%. Эта социальная выплата предусмотрена лишь для умерших неработающих пенсионеров. Теперь она составляет 5562 рубля. Там, где установлен районный коэффициент к заработной плате, сумма увеличивается с его учётом. Если же умерший пенсионер работал, то пособие выплачивается из средств фонда социального страхования по месту работы человека. В случае, если умерший не работал и не был пенсионером, то за получением пособия нужно обращаться в органы социальной защиты.



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