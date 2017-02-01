Жителей Калмыкии ожидают пять выходных дней

27 февраля, который в этом году выпадает на понедельник, в степном регионе объявлен Днем национального праздника «Цаган Сар». Указ об этом накануне подписал Глава Калмыкии Алексей Орлов. Напомним, согласно графику, предложенному Минтруда и утвержденному Правительством России, праздничные дни Нового года и Рождества, которые в 2017 году выпали на выходные, переносятся на февраль и май. Таким образом, следующие длинные каникулы у россиян - 4 дня - будут с 23 по 26 февраля— с четверга по воскресенье. А в Калмыкии праздничным будет и 27 февраля, когда республика будет отмечать праздник встречи Весны. Таким образом, в степной республике нерабочими будут целых пять дней. 27 февраля, который в этом году выпадает на понедельник, в степном регионе объявлен Днем национального праздника «Цаган Сар». Указ об этом накануне подписал Глава Калмыкии Алексей Орлов. Напомним, согласно графику, предложенному Минтруда и утвержденному Правительством России, праздничные дни Нового года и Рождества, которые в 2017 году выпали на выходные, переносятся на февраль и май. Таким образом, следующие длинные каникулы у россиян - 4 дня - будут с 23 по 26 февраля— с четверга по воскресенье. А в Калмыкии праздничным будет и 27 февраля, когда республика будет отмечать праздник встречи Весны. Таким образом, в степной республике нерабочими будут целых пять дней.



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