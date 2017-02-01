ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 16:00

Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме


Городские коммунальные службы работают в усиленном режимеУстановившиеся морозы приносят неудобства как пешеходам, так и водителям. Наледи на тротуарах и дорогах грозят травмами и авариями. Городские коммунальные службы работают в эти дни в усиленном режиме. Но нарекания к работе дворников у руководства города все же появляются.

Мэрией Элисты выписано несколько предписаний в адрес управляющих компаний, которые ненадлежащим образом обрабатывают придомовые территории в период гололедицы. В частности, не счищают образовавшийся лед и не посыпают песком тротуары и подходы к подъездам. В недобросовестном выполнении обязанностей были уличены несколько управляющих компаний, обслуживающих дома в 1,6,4,8,-м микрорайонах степной столицы.

Как сумела убедиться наша съемочная группа предписания административно-технической инспекции управляющие компании постарались выполнить, в указанных дворах теперь не так скользко, дорожки посыпаны песком. Исключение составляют территории при некоторых детских садах и школах. Они должны обрабатываться силами дворников этих учреждений, но на помощь к ним приходят сотрудники городского зеленого хозяйства. Это же предприятие отвечает и за состояние автомобильных дорог. На сегодняшний день, в Элисте работает 8 машин, посыпающих дороги песком.

Сами же жители степной столицы состояние тротуаров и дорог в эти дни оценивают как удовлетворительное.



Другие новости по теме:

  • Элистинцы недовольны работой управляющих кампаний
  • Управляющие компании Элисты сократили долг на 1 млн рублей
  • Управляющие компании республики задолжали свыше 150 миллионов рублей
  • Процедура лицензирования управляющих компаний в Калмыкии завершена
  • Завершается лицензирование управляющих компаний Калмыкии
  • Жители Элисты возмущены работой управляющих компаний
  • По итогам проверки управляющих компаний возбуждено уголовное дело
  • В деятельности управляющих компаний Калмыкии выявлены нарушения на сумму 51 млн. рублей
  • В управляющих компаниях Элисты выявлено нецелевое использование средств
  • В управляющей компании Элисты выявлено нецелевое расходование средств

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие секции посещаете Вы или ваши дети?

    Платные
    Бесплатные


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.