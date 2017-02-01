Городские коммунальные службы работают в усиленном режиме

Установившиеся морозы приносят неудобства как пешеходам, так и водителям. Наледи на тротуарах и дорогах грозят травмами и авариями. Городские коммунальные службы работают в эти дни в усиленном режиме. Но нарекания к работе дворников у руководства города все же появляются.



Мэрией Элисты выписано несколько предписаний в адрес управляющих компаний, которые ненадлежащим образом обрабатывают придомовые территории в период гололедицы. В частности, не счищают образовавшийся лед и не посыпают песком тротуары и подходы к подъездам. В недобросовестном выполнении обязанностей были уличены несколько управляющих компаний, обслуживающих дома в 1,6,4,8,-м микрорайонах степной столицы.



Как сумела убедиться наша съемочная группа предписания административно-технической инспекции управляющие компании постарались выполнить, в указанных дворах теперь не так скользко, дорожки посыпаны песком. Исключение составляют территории при некоторых детских садах и школах. Они должны обрабатываться силами дворников этих учреждений, но на помощь к ним приходят сотрудники городского зеленого хозяйства. Это же предприятие отвечает и за состояние автомобильных дорог. На сегодняшний день, в Элисте работает 8 машин, посыпающих дороги песком.



Сами же жители степной столицы состояние тротуаров и дорог в эти дни оценивают как удовлетворительное. Установившиеся морозы приносят неудобства как пешеходам, так и водителям. Наледи на тротуарах и дорогах грозят травмами и авариями. Городские коммунальные службы работают в эти дни в усиленном режиме. Но нарекания к работе дворников у руководства города все же появляются.Мэрией Элисты выписано несколько предписаний в адрес управляющих компаний, которые ненадлежащим образом обрабатывают придомовые территории в период гололедицы. В частности, не счищают образовавшийся лед и не посыпают песком тротуары и подходы к подъездам. В недобросовестном выполнении обязанностей были уличены несколько управляющих компаний, обслуживающих дома в 1,6,4,8,-м микрорайонах степной столицы.Как сумела убедиться наша съемочная группа предписания административно-технической инспекции управляющие компании постарались выполнить, в указанных дворах теперь не так скользко, дорожки посыпаны песком. Исключение составляют территории при некоторых детских садах и школах. Они должны обрабатываться силами дворников этих учреждений, но на помощь к ним приходят сотрудники городского зеленого хозяйства. Это же предприятие отвечает и за состояние автомобильных дорог. На сегодняшний день, в Элисте работает 8 машин, посыпающих дороги песком.Сами же жители степной столицы состояние тротуаров и дорог в эти дни оценивают как удовлетворительное.



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