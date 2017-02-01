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Сегодня, 18:03

В республике будет создан фонд поддержки молодых ученых


В республике будет создан фонд поддержки молодых ученыхВ республике будет создан фонд поддержки молодых ученых. Об этом сегодня сообщил глава региона Алексей Орлов на встрече по поводу дня российской науки. Приоритетной задачей фонда будет поддержка, прежде всего, прикладных исследований. Размер гранта будет определен позже. Критерии отбора конкурсантов определит совет молодых ученых при главе Калмыкии. В центре внимания, как новые открытия, так и их практическая значимость. Ну, а сегодня участники заседания представили свои научные проекты. Это и геоботанические исследования, и изучения археологических памятников на территории республики, и перспектива развития калмыцкого языка и многие другие научные инициативы, которые могут быть реализованы на практике.

Глава региона предложил молодым ученым встретиться через месяц. Но разговор предстоит конструктивный с участием членов Правительства, чтобы подумать над практическим применением их разработок.



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