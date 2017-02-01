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Сегодня, 13:36

Насыщенная жизнь малокомплектных школ


Насыщенная жизнь малокомплектных школ
В республике – 84 малокомплектные школы. Все они продолжают свою деятельность благодаря решению, принятому в свое время руководством республики. На днях съемочная группа "Вестей" побывала в одной из таких школ Кетченеровского района, и узнала, что Шаттинской общеобразовательному учреждению – ни много ни мало – 70 лет со дня основания.

Денис Энеев не стоял перед мучительным выбором профессии. Пошел по стопам родителей, проработавших в местной школе не один десяток лет, теперь оба на заслуженном отдыхе. Не пришлось ломать голову и по поводу места работы. Окончив педфак КалмГУ, поспешил в родные пенаты. В Шатте его ждали. Позади – тренерская работа и вот уже второй год Денис работает учителем информатики, оборудованный офисными креслами на колесиках и соответствующей оргтехникой.

Пополнила ряды молодых педагогов и Байрта Каруева, она тоже пришла в школу после окончания педфака госуниверситета. После двух лет работы учителем начальных классов, ей предложили должность педагога – организатора. С ее назначением, рассказывают, и закипела внеурочная работа. Помимо праздников, отмеченных в календаре как «красные», в школе проводится много других. Сегодня старшеклассники обсуждают участие в проекте «Я-гражданин Калмыкии». С темой они уже определились, понятна и цель предложенного проекта.

Скучать молодым учителям не приходится. По их словам, когда занимаешься любимым делом, не важно, в большом или маленьком коллективе ты работаешь. К тому же, они находят время и для своих увлечений, главные из которых - спорт и танцы. В поселке хороший спорткомплекс и много молодежи, которая трудится в основном в сельском хозяйстве: рабочими и специалистами.

Ну, а впереди – главное событие. Шаттинская средняя школа отметит в этом году 70-летие. Она не прекращала свою деятельность и в кризисные 90-тые. И сегодня – образовательное учреждение на хорошем счету. Вот что говорит о своих воспитанниках директор Валентина Демкина.

С гордостью здесь говорят и о выпускниках. Это настоящие труженики, чей вклад оценён по заслугам. Многие из них не прерывают связи со школой. Благодаря их финансовой поддержке, а также базового хозяйства Шатта – с прошлого года начался ремонт, по масштабу сравнимый с капитальным.

Шаттинская средняя школа, в которой всего 48 учеников, относится к разряду малокомплектных. Всего же в республике таких - 84. Но, несмотря на малое количество обучающихся, благодаря решению, в своё время принятому Главой республики, малокомплектные образовательные учреждения степного региона продолжат свою созидательную деятельность.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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