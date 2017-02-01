На базе КалмГУ готовится к открытию вторая в России обсерватория

Несмотря на то, что отмечаемый сегодня день российской науки не является выходным, в этот традиционно чествуют отдельных достигших больших высот в науке исследователей и учёных и целые коллективы. Таким большим научным сообществом в Калмыкии является главный ВУЗ республики. Как известно, его ученые развивают самые перспективные направления в науке. И главное - здесь создаются комфортные условия для молодых исследователей.



В Элисте появится научная обсерватория. Новое сооружение возводится в рамках совместного проекта Калмыцкого университета и Кисловодской горной астрономической станции. Грант Российского научного фонда в размере 23-хмиллионов рублей будет использован для проведения исследований солнечной активности.



Кстати, Пулковская обсерватория в Кисловодске, единственная сохранившаяся со времен СССР, по прежнему проводит ежедневные наблюдения солнца. После распада Советского Союза так называемая служба солнца прекратила свое существование. Сейчас в связи с расширением космической деятельности как никогда актуальна задача ее возрождения, но теперь уже на основе современных технологий. Для начала, говорит профессор университета Михаляев, необходимо разработать основные принципы и методики работы службы. Это задача проекта Российского научного фонда в КалмГУ.



Таким образом, вторая по всей России обсерватория появится в Калмыкии, благодаря ученым КалмГУ. Заведующий кафедрой теоретической физики Бадма Михаляев выступает в качестве соруководителя этого проекта. Активное участие в нём принимают и аспиранты. Их самостоятельные исследования станут основой для нового научного направления университета.



Сегодня, укрепляя позицию своих научных школ, университет активно развивает сотрудничество с академическими институтами, прежде всего, системы Российской академии наук. Это дает возможность расширить поле научных исследований, направлять студентов, магистрантов и аспирантов на стажировки в ведущие научные центры России. А создание на базе КалмГУ научного центра РАН является подтверждением качества научной и образовательной деятельности ВУЗа. Кроме того, российским гуманитарным научным фондом поддержано около 30 новых проектов ученых университета. Они направлены на решение актуальных вопросов в области востоковедения, сохранения и развития национальных языков и культуры, рационального природопользования, сельскохозяйственных и других вопросов.



В университете действует грантовая поддержка преподавателей, готовящихся к защите кандидатской или докторской диссертаций. Финансирование включает расходы на научные командировки, стажировки и даже публикацию монографий, статей в научных изданиях. При этом активно развивается и международное сотрудничество. По словам ректора Бадмы Салаева, в прошлом году была ощутимая поддержка научной деятельности со стороны региональной власти. В рамках республиканского заказа были выделены средства на реализацию ряда приоритетных проектов. Все они имеют важное прикладное значение для отраслей экономики республики. О роли главного высшего учебного заведения в развитии научно -инновационного потенциала Калмыкии в своем ежегодном обращении к депутатам Народного Хурала говорил и глава региона Алексей Орлов. Эта практика научного сотрудничества будет продолжена и далее. Несмотря на то, что отмечаемый сегодня день российской науки не является выходным, в этот традиционно чествуют отдельных достигших больших высот в науке исследователей и учёных и целые коллективы. Таким большим научным сообществом в Калмыкии является главный ВУЗ республики. Как известно, его ученые развивают самые перспективные направления в науке. И главное - здесь создаются комфортные условия для молодых исследователей.В Элисте появится научная обсерватория. Новое сооружение возводится в рамках совместного проекта Калмыцкого университета и Кисловодской горной астрономической станции. Грант Российского научного фонда в размере 23-хмиллионов рублей будет использован для проведения исследований солнечной активности.Кстати, Пулковская обсерватория в Кисловодске, единственная сохранившаяся со времен СССР, по прежнему проводит ежедневные наблюдения солнца. После распада Советского Союза так называемая служба солнца прекратила свое существование. Сейчас в связи с расширением космической деятельности как никогда актуальна задача ее возрождения, но теперь уже на основе современных технологий. Для начала, говорит профессор университета Михаляев, необходимо разработать основные принципы и методики работы службы. Это задача проекта Российского научного фонда в КалмГУ.Таким образом, вторая по всей России обсерватория появится в Калмыкии, благодаря ученым КалмГУ. Заведующий кафедрой теоретической физики Бадма Михаляев выступает в качестве соруководителя этого проекта. Активное участие в нём принимают и аспиранты. Их самостоятельные исследования станут основой для нового научного направления университета.Сегодня, укрепляя позицию своих научных школ, университет активно развивает сотрудничество с академическими институтами, прежде всего, системы Российской академии наук. Это дает возможность расширить поле научных исследований, направлять студентов, магистрантов и аспирантов на стажировки в ведущие научные центры России. А создание на базе КалмГУ научного центра РАН является подтверждением качества научной и образовательной деятельности ВУЗа. Кроме того, российским гуманитарным научным фондом поддержано около 30 новых проектов ученых университета. Они направлены на решение актуальных вопросов в области востоковедения, сохранения и развития национальных языков и культуры, рационального природопользования, сельскохозяйственных и других вопросов.В университете действует грантовая поддержка преподавателей, готовящихся к защите кандидатской или докторской диссертаций. Финансирование включает расходы на научные командировки, стажировки и даже публикацию монографий, статей в научных изданиях. При этом активно развивается и международное сотрудничество. По словам ректора Бадмы Салаева, в прошлом году была ощутимая поддержка научной деятельности со стороны региональной власти. В рамках республиканского заказа были выделены средства на реализацию ряда приоритетных проектов. Все они имеют важное прикладное значение для отраслей экономики республики. О роли главного высшего учебного заведения в развитии научно -инновационного потенциала Калмыкии в своем ежегодном обращении к депутатам Народного Хурала говорил и глава региона Алексей Орлов. Эта практика научного сотрудничества будет продолжена и далее.



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