Галерея ветеранов калмыцкого телевидения

Над созданием ежедневных выпусков новостей и телепередач работает слаженная команда операторов, корреспондентов и режиссером. Но, есть и те, кто всегда остается за кадром. Именно от работы таких людей зависит жизнь всего телевидения. Благодаря их труду и стараниям телевидение превратилось в огромную индустрию. В эти дни в гостях калмыцкого телевидения побывала почетный кинематографист России Валентина Шалхакова.



В 1967 году было завершено строительство телецентра, телебашня высотой 165 метров транслировала первую программу центрального телевидения и передачи местной студии. В то время республика стремительно развивалась, создавались совхозы и колхозы. Корреспонденты радио и телевидения едва успевали рассказывать о происходящих событиях. Именно тогда на хрупкие плечи 29 летней Валентины легла колоссальная работа по расшифровке аудио и видеокассет, архивированию кино и теле материалов.



Свой трудовой путь Валентина Хапашевна начинала на радио. Проработав там всего 4 года, была назначена на должность заведующей фильмо-видеотекой. Через ее руки прошли километры кинопленки, она точно знала, где находится отснятый материал. Бывало, ночью приходилось идти на работу, чтобы предоставить нужные кадры для создания очередного фильма или репортажа. С большим удовольствием она вспоминает работу в стенах калмыцкого телевидения- стажировку в соседних регионах, свой дружный коллектив. Здесь прошло и детство её детей.



Валентина Хапашевна признаёт, что в век высоких технологий работать стало легче.



Благодаря ее профессионализму, оперативности и отзывчивости с ней всегда было легко работать. Этот тот человек, от которого никто не слышал грубого или обидного слова. Идеальный порядок, который она завела в архиве, теперь уже бывшие коллеги до сих пор вспоминают с искренним восхищением и уважением к титанической работе, которая за этим стояла. А объясняется всё просто – любовью к работе и делу всей жизни- телевидению.



Эта удивительно добрая, внимательная и улыбчивая женщина, бережно храня созданное её коллегами в большом телевизионном архиве, знала все тонкости съемочного процесса. Именно благодаря ей, у нас сегодня есть те бесценные кадры кино и видео хроники, которые передают нам облик героев того времени и сам его дух. Она сохранила для нас Калмыкию 70-х, 80-х, 90-х.

Над созданием ежедневных выпусков новостей и телепередач работает слаженная команда операторов, корреспондентов и режиссером. Но, есть и те, кто всегда остается за кадром. Именно от работы таких людей зависит жизнь всего телевидения. Благодаря их труду и стараниям телевидение превратилось в огромную индустрию. В эти дни в гостях калмыцкого телевидения побывала почетный кинематографист России Валентина Шалхакова.В 1967 году было завершено строительство телецентра, телебашня высотой 165 метров транслировала первую программу центрального телевидения и передачи местной студии. В то время республика стремительно развивалась, создавались совхозы и колхозы. Корреспонденты радио и телевидения едва успевали рассказывать о происходящих событиях. Именно тогда на хрупкие плечи 29 летней Валентины легла колоссальная работа по расшифровке аудио и видеокассет, архивированию кино и теле материалов.Свой трудовой путь Валентина Хапашевна начинала на радио. Проработав там всего 4 года, была назначена на должность заведующей фильмо-видеотекой. Через ее руки прошли километры кинопленки, она точно знала, где находится отснятый материал. Бывало, ночью приходилось идти на работу, чтобы предоставить нужные кадры для создания очередного фильма или репортажа. С большим удовольствием она вспоминает работу в стенах калмыцкого телевидения- стажировку в соседних регионах, свой дружный коллектив. Здесь прошло и детство её детей.Валентина Хапашевна признаёт, что в век высоких технологий работать стало легче.Благодаря ее профессионализму, оперативности и отзывчивости с ней всегда было легко работать. Этот тот человек, от которого никто не слышал грубого или обидного слова. Идеальный порядок, который она завела в архиве, теперь уже бывшие коллеги до сих пор вспоминают с искренним восхищением и уважением к титанической работе, которая за этим стояла. А объясняется всё просто – любовью к работе и делу всей жизни- телевидению.Эта удивительно добрая, внимательная и улыбчивая женщина, бережно храня созданное её коллегами в большом телевизионном архиве, знала все тонкости съемочного процесса. Именно благодаря ей, у нас сегодня есть те бесценные кадры кино и видео хроники, которые передают нам облик героев того времени и сам его дух. Она сохранила для нас Калмыкию 70-х, 80-х, 90-х.



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