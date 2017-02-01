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Сегодня, 14:18

Радио России «Калмыкия» начинает прямую видеотрансляцию


Радио России «Калмыкия» начинает прямую видеотрансляциюС 9 февраля на сайте Вести Калмыкия точка ру Радио России «Калмыкия» начинает прямую видеотрансляцию.
Теперь ведущих и гостей новой интерактивной программы "Здесь и сейчас" можно не только услышать, но и увидеть. Радиослушатели смогут общаться с журналистами, узнавать новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, получать экспертную оценку в режиме он-лайн. В студии радио Калмыкии установлена веб-камера, и в эти дни идет тестовая проверка. А уже в четверг 9 февраля в 13 часов 14 минут с программы «Здесь и сейчас» начнётся ВЭБ-трансляция калмыцкого радиовещания в режиме реального времени. В этом формате в прямом эфире в скором будущем будут выходить и другие радиопередачи на русском и калмыцком языках.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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