С 9 февраля на сайте Вести Калмыкия точка ру Радио России «Калмыкия» начинает прямую видеотрансляцию.

Теперь ведущих и гостей новой интерактивной программы "Здесь и сейчас" можно не только услышать, но и увидеть. Радиослушатели смогут общаться с журналистами, узнавать новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, получать экспертную оценку в режиме он-лайн. В студии радио Калмыкии установлена веб-камера, и в эти дни идет тестовая проверка. А уже в четверг 9 февраля в 13 часов 14 минут с программы «Здесь и сейчас» начнётся ВЭБ-трансляция калмыцкого радиовещания в режиме реального времени. В этом формате в прямом эфире в скором будущем будут выходить и другие радиопередачи на русском и калмыцком языках. С 9 февраля на сайте Вести Калмыкия точка ру Радио России «Калмыкия» начинает прямую видеотрансляцию.Теперь ведущих и гостей новой интерактивной программы "Здесь и сейчас" можно не только услышать, но и увидеть. Радиослушатели смогут общаться с журналистами, узнавать новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, получать экспертную оценку в режиме он-лайн. В студии радио Калмыкии установлена веб-камера, и в эти дни идет тестовая проверка. А уже в четверг 9 февраля в 13 часов 14 минут с программы «Здесь и сейчас» начнётся ВЭБ-трансляция калмыцкого радиовещания в режиме реального времени. В этом формате в прямом эфире в скором будущем будут выходить и другие радиопередачи на русском и калмыцком языках.



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