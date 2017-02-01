Лукойл в лице дочерней компании РИТЭК в этом году будет инвестировать расконсервирование и доведение до эксплуатационных требований скважины Южно-Плодовитенского месторождения в Малодербетовском районе. Эта принесёт рост налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет. Ряд позитивных моментов отмечен в сфере культуры и образовательной деятельности региона, рассказал Зотов.



Реализация подписанных соглашений успешно началась еще в прошлом году. Это дни культуры Калмыкии в Москве, установка мемориального памятника на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. В середине февраля запланирована встреча с губернатором Калининградской области. Напомним, в прошлом году в рамках реализации была оказана помощь в реконструкции малого противолодочного корабля «Калмыкия». Таким образом Калмыкия развивает свои межрегиональные и международные связи. В этом году в планах большая перспективная работа с Атырау, Белоруссией и внутренней Монголией, отметил Зотов. Урегулирован и вопрос передачи 45 тысяч гектаров земли в Кетченеровском районе. Лукойл в лице дочерней компании РИТЭК в этом году будет инвестировать расконсервирование и доведение до эксплуатационных требований скважины Южно-Плодовитенского месторождения в Малодербетовском районе. Эта принесёт рост налоговых и неналоговых поступлений в районный бюджет. Ряд позитивных моментов отмечен в сфере культуры и образовательной деятельности региона, рассказал Зотов.Реализация подписанных соглашений успешно началась еще в прошлом году. Это дни культуры Калмыкии в Москве, установка мемориального памятника на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. В середине февраля запланирована встреча с губернатором Калининградской области. Напомним, в прошлом году в рамках реализации была оказана помощь в реконструкции малого противолодочного корабля «Калмыкия». Таким образом Калмыкия развивает свои межрегиональные и международные связи. В этом году в планах большая перспективная работа с Атырау, Белоруссией и внутренней Монголией, отметил Зотов. Урегулирован и вопрос передачи 45 тысяч гектаров земли в Кетченеровском районе.



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