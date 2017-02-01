Фидлотов станет больше. Открытые откормочные площадки на базе личных подсобных хозяйств массово открываются в Приютненском районе. Уже более 70 ЛПХ успешно занимаются откормом. Многие животноводы держат до трехсот голов скота. Создавать откормочные площадки в районе фермерам помогают и местные власти.



Теленок по кличке «Сынок» - один из любимчиков фермера Александра Шапошникова. Полуторагодовалый бычок калмыцкой породы весит больше 400 килограммов. Кормится фуражом и сеном. Еще 13 лет назад юрист по образованию Александр Шапошников решил, что на селе от животноводства больше доходов. Теперь раз в полгода он закупает на откорм до 10 бычков. При этом затраты составляют до 25 тысяч рублей. Зато чистый доход в несколько раз больше. Рекорд Шапошникова – сдача животного в убойном весе до 260 килограммов. Это около 65 тысяч рублей.



А вот фермер Игорь Кравченко уже 6 лет специализируется на разведении бычков породы Герефорд. Они идеальны для откорма в природных условиях. Быстро набирают вес, неприхотливы в еде. Подходят как для промышленного разведения, так и для Личного подсобного хозяйства.



О продвижении калмыцкого мраморного мяса, как одной из важнейших задач региональной экономической политики, говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов в своем ежегодном обращении к народному хуралу. Он отметил, что сегодня в каждом районе должно быть не менее 10 откормочных площадок до пятисот голов каждая. В регионе также необходимо создать условия для реализации племенного молодняка.



Начинающим фермерам местные власти помогают с выделением земли под строительство откормочных площадок. По данным районного управления развития АПК, поголовье скота в Приютненском РМО заметно растёт. К тому же в поселке Октябрьский находится один из крупнейших откормочных комплексов сельскохозяйственных животных. Сейчас там содержится более двух с половиной тысяч голов скота. На базе КФХ в районе создано 8 откормочных площадок.



С АПК района тесно сотрудничает и фермер Владимир Хуторной. У него на откорме 300 голов овец.



В конце февраля животновод Хуторной планирует сдать овец на мясо. В районе есть свой убойный цех. Он принимает до пятисот голов. Вместимость холодильной камеры - до шестисот тушек. По указанию Главы региона Алексея Орлова в этом году в каждом районе планируется также строительство и ввод в эксплуатацию мини - боен. Фидлотов станет больше. Открытые откормочные площадки на базе личных подсобных хозяйств массово открываются в Приютненском районе. Уже более 70 ЛПХ успешно занимаются откормом. Многие животноводы держат до трехсот голов скота. Создавать откормочные площадки в районе фермерам помогают и местные власти.Теленок по кличке «Сынок» - один из любимчиков фермера Александра Шапошникова. Полуторагодовалый бычок калмыцкой породы весит больше 400 килограммов. Кормится фуражом и сеном. Еще 13 лет назад юрист по образованию Александр Шапошников решил, что на селе от животноводства больше доходов. Теперь раз в полгода он закупает на откорм до 10 бычков. При этом затраты составляют до 25 тысяч рублей. Зато чистый доход в несколько раз больше. Рекорд Шапошникова – сдача животного в убойном весе до 260 килограммов. Это около 65 тысяч рублей.А вот фермер Игорь Кравченко уже 6 лет специализируется на разведении бычков породы Герефорд. Они идеальны для откорма в природных условиях. Быстро набирают вес, неприхотливы в еде. Подходят как для промышленного разведения, так и для Личного подсобного хозяйства.О продвижении калмыцкого мраморного мяса, как одной из важнейших задач региональной экономической политики, говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов в своем ежегодном обращении к народному хуралу. Он отметил, что сегодня в каждом районе должно быть не менее 10 откормочных площадок до пятисот голов каждая. В регионе также необходимо создать условия для реализации племенного молодняка.Начинающим фермерам местные власти помогают с выделением земли под строительство откормочных площадок. По данным районного управления развития АПК, поголовье скота в Приютненском РМО заметно растёт. К тому же в поселке Октябрьский находится один из крупнейших откормочных комплексов сельскохозяйственных животных. Сейчас там содержится более двух с половиной тысяч голов скота. На базе КФХ в районе создано 8 откормочных площадок.С АПК района тесно сотрудничает и фермер Владимир Хуторной. У него на откорме 300 голов овец.В конце февраля животновод Хуторной планирует сдать овец на мясо. В районе есть свой убойный цех. Он принимает до пятисот голов. Вместимость холодильной камеры - до шестисот тушек. По указанию Главы региона Алексея Орлова в этом году в каждом районе планируется также строительство и ввод в эксплуатацию мини - боен.



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