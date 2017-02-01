Восемнадцать сельских домов культуры вошли в партийный проект, которым необходима государственная поддержка. В их числе два ДК в Малодербетовском районе. Сегодня там побывала депутат Государственной Думы Марина Мукабенова.



Дом культуры в селе Малые Дербеты – это здание бывшего кинотеатра. Потому помещение большое на 407 мест. Ремонт был произведен еще 15 лет назад. Здесь проходят различные мероприятия. Средства, которые будут выделены в рамках партийного проекта, руководство учреждения планирует направить на приобретение музыкального оборудования.



На базе сельского дома культуры работают различные кружки. На момент приезда съемочной группы шла репетиция эстрадной студии и народного фольклорного коллектива к международному конкурсу, который состоится в Волгограде 5 февраля. Депутату Марине Мукабеновой юные артисты продемонстрировали фрагмент конкурсного номера и выразили надежду, что с появлением современной аппаратуры они смогут выйти на новый уровень творческого состязания.



А вот Тундутовскому сельскому дому необходим капитальный ремонт. Он будет произведен в рамках партийного проекта. На эти цели будут направлены один миллион 139 тысяч рублей. Несмотря на непростые условия, фольклорные коллективы ДК - участники многих мероприятий. Это единственное место досуга сельчан. Здесь немало талантливых людей, которые выступать за пределами региона. Это касается и детей.



О проблемах сельских домов культуры депутат Мукабенова знает не понаслышке. Этот вопрос был взят на контроль еще во время предвыборной кампании. Многих одаренных артистов Маина Мукабенова знает лично. Говорит, что этот проект поможет реализовать себя творчески увлеченным людям.



Также Мукабенова посетила детский сад «Светлячок» в селе Тундутово. Еще летом она оказала им спонсорскую помощь в проведении ремонта. И в этот раз дошкольное учреждение не останется без внимания. Восемнадцать сельских домов культуры вошли в партийный проект, которым необходима государственная поддержка. В их числе два ДК в Малодербетовском районе. Сегодня там побывала депутат Государственной Думы Марина Мукабенова.Дом культуры в селе Малые Дербеты – это здание бывшего кинотеатра. Потому помещение большое на 407 мест. Ремонт был произведен еще 15 лет назад. Здесь проходят различные мероприятия. Средства, которые будут выделены в рамках партийного проекта, руководство учреждения планирует направить на приобретение музыкального оборудования.На базе сельского дома культуры работают различные кружки. На момент приезда съемочной группы шла репетиция эстрадной студии и народного фольклорного коллектива к международному конкурсу, который состоится в Волгограде 5 февраля. Депутату Марине Мукабеновой юные артисты продемонстрировали фрагмент конкурсного номера и выразили надежду, что с появлением современной аппаратуры они смогут выйти на новый уровень творческого состязания.А вот Тундутовскому сельскому дому необходим капитальный ремонт. Он будет произведен в рамках партийного проекта. На эти цели будут направлены один миллион 139 тысяч рублей. Несмотря на непростые условия, фольклорные коллективы ДК - участники многих мероприятий. Это единственное место досуга сельчан. Здесь немало талантливых людей, которые выступать за пределами региона. Это касается и детей.О проблемах сельских домов культуры депутат Мукабенова знает не понаслышке. Этот вопрос был взят на контроль еще во время предвыборной кампании. Многих одаренных артистов Маина Мукабенова знает лично. Говорит, что этот проект поможет реализовать себя творчески увлеченным людям.Также Мукабенова посетила детский сад «Светлячок» в селе Тундутово. Еще летом она оказала им спонсорскую помощь в проведении ремонта. И в этот раз дошкольное учреждение не останется без внимания.



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