С начала премьеры, поток желающих посмотреть самый захватывающий фильм года не уменьшается. С каждым днем зрительский интерес к первому российскому блокбастеру на тему инопланетного вторжения набирает обороты.



В элистинских кинотеатрах спрос тоже немалый, особенно в вечерний период. На одном из таких сеансов, выкроив пару часов в плотном графике тренировок, побывал и бронзовый призер Олимпиады Мингиян Семенов со своими друзьями. Время провел не зря, говорит спортсмен.



С первой минуты просмотра сюжет фильма завораживает зрителя. Место действия - окраина Москвы, район Северное-Чертаново. Военные сбивают неопознанный объект, однако в нем нет инопланетных существ, как все предполагали. Но в целях безопасности правительство решает эвакуировать людей и оцепляет территорию падения объекта.



Качественные спецэффекты, использованные в фильме, ничуть не уступают зарубежным. Над картиной на протяжении трех лет трудились более двухсот пятидесяти человек. Для каждой роли тщательно подбирались исполнители. Одного из героев сыграл и наш земляк Евгений Сангаджиев. По задумке Федора Бондарчука, в картине целенаправленно были задействованы малоизвестные актеры.



На протяжении двух часов зритель наблюдает за взаимоотношениями людей. Дружба, любовь, вечный конфликт отцов и детей - все это происходит на фоне падения космического корабля. В «Притяжении» вместе с молодыми актерами играют и мэтры отечественного кино.



За первую неделю проката блокбастер уже посмотрели более полутора миллионов россиян. Уже сейчас можно смело говорить, что лента Бондарчука будет иметь оглушительный успех не только в России, но и за е пределами. Права на показ фильма приобрели более сорока стран. С начала премьеры, поток желающих посмотреть самый захватывающий фильм года не уменьшается. С каждым днем зрительский интерес к первому российскому блокбастеру на тему инопланетного вторжения набирает обороты.В элистинских кинотеатрах спрос тоже немалый, особенно в вечерний период. На одном из таких сеансов, выкроив пару часов в плотном графике тренировок, побывал и бронзовый призер Олимпиады Мингиян Семенов со своими друзьями. Время провел не зря, говорит спортсмен.С первой минуты просмотра сюжет фильма завораживает зрителя. Место действия - окраина Москвы, район Северное-Чертаново. Военные сбивают неопознанный объект, однако в нем нет инопланетных существ, как все предполагали. Но в целях безопасности правительство решает эвакуировать людей и оцепляет территорию падения объекта.Качественные спецэффекты, использованные в фильме, ничуть не уступают зарубежным. Над картиной на протяжении трех лет трудились более двухсот пятидесяти человек. Для каждой роли тщательно подбирались исполнители. Одного из героев сыграл и наш земляк Евгений Сангаджиев. По задумке Федора Бондарчука, в картине целенаправленно были задействованы малоизвестные актеры.На протяжении двух часов зритель наблюдает за взаимоотношениями людей. Дружба, любовь, вечный конфликт отцов и детей - все это происходит на фоне падения космического корабля. В «Притяжении» вместе с молодыми актерами играют и мэтры отечественного кино.За первую неделю проката блокбастер уже посмотрели более полутора миллионов россиян. Уже сейчас можно смело говорить, что лента Бондарчука будет иметь оглушительный успех не только в России, но и за е пределами. Права на показ фильма приобрели более сорока стран.



Смотреть полный выпуск новостей



