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Вчера, 13:18

В школах Элисты начался прием документов


В школах Элисты начался прием документов В столичной школе номер четыре никакого ажиотажа. По словам директора Марины Цадыровой, какие могут быть проблемы, если школы объявили оформление первоклашек по прописке. К тому же, срок сдачи документов весьма продолжительный, официально с 1 февраля по 30 июня. Но о количестве будущих первоклассников здесь прекрасно осведомлены. В первую очередь, благодаря взаимодействию с дошкольными учреждениями, расположенными на территории того же муниципального участка, что и школа.
Уже сегодня, продолжает Марина Владимировна, можно спрогнозировать количество новоиспеченных школьников, которые сядут за парты 1 сентября. Их будет не менее 60. В их числе – Дима Цеденов. С выбором школы, рассказывают родители, голову не ломали. В «четвертой» учился их старший сын, так что эта школа – им как родная.
Такая же картина и во всех других столичных школах. В интервью Вестям начальник отдела городского Управления образования Елена Ширипова сообщила, что зачисления первоклашек будет проходить в 2 этапа.
О наличии свободных мест общеобразовательные учреждения должны информировать и через свои сайты в Интернете. Родителям, получающим отказ по причине высокой наполняемости первых классов в тех школах, где они планировали обучение своего ребенка, следует обращаться в Управление образования городской администрации. Здесь помогут с устройством на свободные места в другие школы. А еще специалисты говорят о необходимости соблюдения в учебных классах норм САНПИНа. В следующем учебном году не должны возникать проблемы подобного характера, хотя бы потому, что в Элисте планируют ввести в строй новую школу в 9 микрорайоне на 1000 мест. 100 из них отведут для будущих первоклассников.
Для первоклассников и особый порядок учебного процесса. Занятия проводятся по пятидневной недельной смене и только в первую смену. В первом полугодии по 3-4 урока по 35 минут, во втором – прибавится физкультура. Также для первоклашек устраиваются дополнительные каникулы, которые начинаются с 13 февраля и продлятся целую неделю. И еще одно важное напоминание, в первые классы принимаются дети, достигшие на первое сентября шести с половиной лет, но не старше восьми. По предварительным данным, школы Элисты пополнят свои ряды примерно на 1600 первоклассниками в следующем учебном году.






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