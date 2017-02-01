История калмыцкого телевидения в лицах

«Свет веры», «На городской волне», «Медицинский канал», названия этих передач до сих на слуху у самых преданных наших телезрителей. Все они выходили ежедневно в прямом эфире калмыцкой телерадиокомпании. Их автор и бессменная ведущая Антонина Гладкова уже несколько лет находится на заслуженном отдыхе, но ее неповторимая душевная манера ведения передач до сих пор в памяти телезрителей. Сегодня героиня нашего репортажа из цикла, посвященному полувековому юбилею калмыцкого ТВ, именно Антонина Гладкова.



Антонина Ивановна всегда рада гостям. Особенно встречает с теплотой бывших коллег, с гордостью показывает солидное книжное собрание, демонстрирует вязаные изделия ручной работы, иконы вышитые крестом. Калмыцкому телевидению Антонина Гладкова отдала 35 лет. Признается, хотя и пришла сюда уже опытным журналистом после 7 лет работы в Городовиковской районной газете, но всю специфику телевизионной работы поняла только со временем.

Работала Антонина Ивановна и в редакции информационных программ, на радио, была главным редактором отдела общественно-политических программ. Но главное ее детище - передача «свет веры». Ее первый выпуск, посвященный православному празднику Троица, вышел в эфир в 1990-м году. Из еженедельных бесед о вере и Боге, телезрители постепенно узнавали больше не только о православии, буддизме, исламе, но и сами приобщались к религии. Да и сама Антона Ивановна признается, мало что знала тогда о церкви. До сих пор ее с элистинской и калмыцкой епархией связывает дружба. Она здесь частый и желанный гость.



Передача «На городской волне» о буднях и проблемах степной столицы тоже пользовалась большой популярностью у телезрителей. Ее создавала команда творческих и энергичных, близких по духу женщин. Коллеги Антонины Гладковой знают ее как интересную рассказчицу и собеседницу.



Они часто собираются в стенах телерадиокомпании, вспоминают курьезные случаи, как проводили вместе и будни и выходные.



Сейчас Антонина Ивановна практически завершила работу над книгой воспоминаний о возрождении православия в Калмыкии, о людях, которые оставили яркий след в ее жизни. Материалом для мемуаров послужили ее авторские передачи и сюжеты, снятые за 35 лет работы на калмыцком телевидении. «Свет веры», «На городской волне», «Медицинский канал», названия этих передач до сих на слуху у самых преданных наших телезрителей. Все они выходили ежедневно в прямом эфире калмыцкой телерадиокомпании. Их автор и бессменная ведущая Антонина Гладкова уже несколько лет находится на заслуженном отдыхе, но ее неповторимая душевная манера ведения передач до сих пор в памяти телезрителей. Сегодня героиня нашего репортажа из цикла, посвященному полувековому юбилею калмыцкого ТВ, именно Антонина Гладкова.Антонина Ивановна всегда рада гостям. Особенно встречает с теплотой бывших коллег, с гордостью показывает солидное книжное собрание, демонстрирует вязаные изделия ручной работы, иконы вышитые крестом. Калмыцкому телевидению Антонина Гладкова отдала 35 лет. Признается, хотя и пришла сюда уже опытным журналистом после 7 лет работы в Городовиковской районной газете, но всю специфику телевизионной работы поняла только со временем.Работала Антонина Ивановна и в редакции информационных программ, на радио, была главным редактором отдела общественно-политических программ. Но главное ее детище - передача «свет веры». Ее первый выпуск, посвященный православному празднику Троица, вышел в эфир в 1990-м году. Из еженедельных бесед о вере и Боге, телезрители постепенно узнавали больше не только о православии, буддизме, исламе, но и сами приобщались к религии. Да и сама Антона Ивановна признается, мало что знала тогда о церкви. До сих пор ее с элистинской и калмыцкой епархией связывает дружба. Она здесь частый и желанный гость.Передача «На городской волне» о буднях и проблемах степной столицы тоже пользовалась большой популярностью у телезрителей. Ее создавала команда творческих и энергичных, близких по духу женщин. Коллеги Антонины Гладковой знают ее как интересную рассказчицу и собеседницу.Они часто собираются в стенах телерадиокомпании, вспоминают курьезные случаи, как проводили вместе и будни и выходные.Сейчас Антонина Ивановна практически завершила работу над книгой воспоминаний о возрождении православия в Калмыкии, о людях, которые оставили яркий след в ее жизни. Материалом для мемуаров послужили ее авторские передачи и сюжеты, снятые за 35 лет работы на калмыцком телевидении.



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