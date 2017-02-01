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Сегодня, 11:00

В Калмыкии началась подготовка к проведению весенне-полевых работ


В хозяйствах Калмыкии началась подготовка к проведению весенне-полевых работ. Планы у всех РМО разные. К примеру, в Городовиковском районе планируют посеять яровые на площади более 25 тысяч гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые на 18300 гектаров. Из-за погодных условий к севу озимых в районе приступили позже сроков. Сейчас ведется подготовка техники. Закупаются горюче-смазочные материалы и средства защиты растений. Как говорят в администрации, выпавшие осадки и применение минеральных удобрений благоприятствуют получению высокого урожая.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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