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Сегодня, 10:30

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком


4 февраля - Всемирный день борьбы с раком. Задача медицинских и общественных организаций в этот день - привлечь внимание общества к проблемам онкологии. В Калмыкии онкозаболевания занимают второе место среди причин смертности. По состоянию на 1 января текущего года на учете в диспансере состоит 4281 пациент. Ежегодный прирост случаев первичного установления диагноза – свыше 7 процентов. В прошлом году их было более восьмисот. В субботу на базе республиканского онко диспансера состоится день открытых дверей. С 9 утра до часу дня жители Калмыкии смогут пройти бесплатное обследование и получить консультацию.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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