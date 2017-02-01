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Сегодня, 10:00

В истории, которая произошла в поселке Яшкуль, поставлена точка


В истории, которая произошла в поселке Яшкуль в декабре 2015 года, поставлена точка. По решению суда семье девятилетнего ребенка, упавшего в пожарный резервуар, муниципалитет обязан выплатить компенсацию – 90 тысяч 800 рублей.

Напомним, второклассник по дороге в школу, провалился в открытый 3-х метровый люк. В интервью Вестям мама мальчика рассказала, что неогороженный колодец находился в нескольких метрах от школы. Ребенок из-за слабого зрения его не заметил. Зимой в ледяной воде с нечистотами он провел почти два часа. Крики о помощи услышал учитель. Школьник был доставлен в больницу в тяжелом психологическом состоянии с диагнозом «общее переохлаждение организма». Родители долго не могли найти виновных. Определить организацию, действия или бездействие которой стали причиной происшествия, оказалось не так просто. Дело получило широкую огласку. После искового заявления – ситуация изменилась. Суд согласился с тем, что происшествие случилось в результате бездействия органа местного самоуправления.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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