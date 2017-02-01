Руководство Городовиковского района планирует решить проблему с отсутствием автовокзала

В одном из крупных районных центров Калмыкии нет автовокзала. В Городовиковске местные жители мучаются из-за отсутствия автовокзала и прямого сообщения со степной столицей. Добираться горожане вынуждены на перекладных или проходящих автобусах. Но это полбеды. Из-за отсутствия здания автовокзала люди в жару, снег и дождь часами находятся на улице.



Место посадки и высадки пассажиров, проходящих через город автобусов - это большая территория, с приспособленной парковкой. Но она не облагорожена, здесь нет ни остановочного павильона, ни здания автовокзала. Люди и в снег, и в дождь, и в жару стоят под открытым небом. Функции автостанции, по словам местных жителей, выполняет находящийся рядом продуктовый магазин.



Для горожан отсутствие автовокзала создает огромные неудобства. Как нам пояснили в районной администрации, в городе существует здание, предназначенное под автовокзал, но оно находится в частном владении. По словам главы администрации РМО, Батыра Петрова, вокзал нужен, но в городе нет структурной транспортной компании, способной привлечь нужные компании. Потому руководство района ведет переговоры с перевозчиками.



Помимо отсутствия здания автовокзала, есть проблемы транспортного сообщения с районами республики. Нет прямых рейсов в Элисту. Добраться до столицы можно лишь на проходящих автобусах или воспользовавшись услугами такси, это пятьсот рублей. Те, кто имеет социальные льготы, не могут ими воспользоваться. Как пояснил глава районной администрации Батыр Петров, на балансе есть две автомашины марки Газель, которые планируют пустить по маршрутам Городовиковск-Элиста и Городовиковск-Яшалта.



Для такого экономически развитого района, как Городовиковский, с его огромной территорией транспортное сообщение - без преувеличения - дорога в будущее. Наличие успешно развивающегося агропромышленного комплекса, средних специальных учебных заведений все больше привлекает жителей соседних регионов. Понимая сложившуюся ситуацию, местная власть в рамках государственно-частного партнерства пытается привлечь инвесторов, которые будут предоставлять качественные услуги для населения и оборудуют здание автовокзала. В одном из крупных районных центров Калмыкии нет автовокзала. В Городовиковске местные жители мучаются из-за отсутствия автовокзала и прямого сообщения со степной столицей. Добираться горожане вынуждены на перекладных или проходящих автобусах. Но это полбеды. Из-за отсутствия здания автовокзала люди в жару, снег и дождь часами находятся на улице.Место посадки и высадки пассажиров, проходящих через город автобусов - это большая территория, с приспособленной парковкой. Но она не облагорожена, здесь нет ни остановочного павильона, ни здания автовокзала. Люди и в снег, и в дождь, и в жару стоят под открытым небом. Функции автостанции, по словам местных жителей, выполняет находящийся рядом продуктовый магазин.Для горожан отсутствие автовокзала создает огромные неудобства. Как нам пояснили в районной администрации, в городе существует здание, предназначенное под автовокзал, но оно находится в частном владении. По словам главы администрации РМО, Батыра Петрова, вокзал нужен, но в городе нет структурной транспортной компании, способной привлечь нужные компании. Потому руководство района ведет переговоры с перевозчиками.Помимо отсутствия здания автовокзала, есть проблемы транспортного сообщения с районами республики. Нет прямых рейсов в Элисту. Добраться до столицы можно лишь на проходящих автобусах или воспользовавшись услугами такси, это пятьсот рублей. Те, кто имеет социальные льготы, не могут ими воспользоваться. Как пояснил глава районной администрации Батыр Петров, на балансе есть две автомашины марки Газель, которые планируют пустить по маршрутам Городовиковск-Элиста и Городовиковск-Яшалта.Для такого экономически развитого района, как Городовиковский, с его огромной территорией транспортное сообщение - без преувеличения - дорога в будущее. Наличие успешно развивающегося агропромышленного комплекса, средних специальных учебных заведений все больше привлекает жителей соседних регионов. Понимая сложившуюся ситуацию, местная власть в рамках государственно-частного партнерства пытается привлечь инвесторов, которые будут предоставлять качественные услуги для населения и оборудуют здание автовокзала.



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