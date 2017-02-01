Сегодня в эфире Радио России выходит очередной выпуск нового проекта ГТРК «Калмыкия» - интерактивная программа «Здесь и сейчас». Тема – «Скорая помощь в опасности». Гости студии представители Министерства Здравоохранения и Управления ГИБДД обсудят, почему ДТП с участием карет скорой помощи всё чаще упоминаются в сводках происшествий, какое наказание предусмотрено за препятствие проезду спецмашин. Программу можно услышать сегодня в 13 часов 14 минут в прямом эфире Радио России-Калмыкия на частоте 102 и 7 ФМ, видеоверсия - на сайте Вести-Калмыкия точка ру. Сегодня в эфире Радио России выходит очередной выпуск нового проекта ГТРК «Калмыкия» - интерактивная программа «Здесь и сейчас». Тема – «Скорая помощь в опасности». Гости студии представители Министерства Здравоохранения и Управления ГИБДД обсудят, почему ДТП с участием карет скорой помощи всё чаще упоминаются в сводках происшествий, какое наказание предусмотрено за препятствие проезду спецмашин. Программу можно услышать сегодня в 13 часов 14 минут в прямом эфире Радио России-Калмыкия на частоте 102 и 7 ФМ, видеоверсия - на сайте Вести-Калмыкия точка ру.



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