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Вчера, 17:30

В Элисте сдан 118-тиквартирный дом в 10-м микрорайоне


В Элисте сдан 118-тиквартирный дом в 10-м микрорайоне В Элисте состоялось новоселье. Счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали более трехсот жителей степной столицы из двух аварийных домов города. Новый 118 –квартирный дом расположен в 10 микрорайоне

В новый благоустроенный девятиэтажный дом переезжают триста пятьдесят четыре элистинца. На строительство было затрачено около 220 миллионов рублей. Почти 95 миллионов - средства фонда содействия реформированию ЖКХ, свыше 20-ти миллионов – республиканский бюджет, более 100 – местный. Как отметил Глава республики Алексей Орлов, реализация программы переселения граждан из аварийного жилья проходит точно в сроки.
В 2013 году руководство города заверило Алексея Орлова, что программа будет успешно продолжена. В целом, за шесть лет в ее рамках почти 3 тысячи человек справили новоселье. Об этом говорил Глава региона и на расширенном заседании Народного Хурала. Руководитель республики дал правительству региона четкое поручение: не дожидаясь федеральных планов начать оценку аварийного жилищного фонда по всей Калмыкии. Это подразумевает комплексное продление программы. А пока Алексей Орлов разрезает красную ленту 118-квартирного дома, вместе новоселом Михаилом Халгиновым. Строить дома в родной республике он начал 60 лет назад.

После краткого разговора с жильцами Глава региона Алексей Орлов отправился на экскурсию по новым квартирам. При возведении многоэтажки постарались учесть прежние ошибки и тщательно контролировали ход строительства. Наравне с государственной приемной комиссией, качество работ оценили и будущие жильцы.
В числе новоселов и Вера Лысянская, ее семья совсем скоро переедет в новую двухкомнатную квартиру, ключи от которой элистинке вручил Глава республики Алексей Орлов. Тот же первый этаж, те же соседи и те же двухкомнатные апартаменты. Только жилье новое, и больше на 12 квадратных метров. О квартирах с отделкой под ключ еще пару лет назад Вера Лысянская могла только мечтать. 18 лет она жила в старом аварийном доме. Теперь, говорит элистинка, не придется переживать за прочность стен, надежность потолка и крыши. (кусочек для итогов)

Необходимо отметить, что район, где появились новые дома, будет и дальше развиваться. Правительством региона работа по переселению граждан из ветхого жилья будет продолжена.

Контроль над реализацией программы переселения граждан из аварийного жилья помимо федеральных структур ведет и центр общественного контроля в сфере ЖКХ.
Возведение соседнего 124-х квартирного дома планируют завершить в сентябре этого года.



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