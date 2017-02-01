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Вчера, 18:44

Глава Калмыкии Алексей Орлов вручил федеральные награды


Глава Калмыкии Алексей Орлов вручил федеральные наградыСегодня Глава Калмыкии Алексей Орлов вручил федеральные награды. Двум калмыцким медикам присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Работнику высшего профессионального образования вручили благодарность от Президента страны. О награждение его государственной наградой и присвоением почетного звания Заслуженный врач России соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

Плач малышей и ласковый голос мам. Это отличительная особенность учреждения, где трудится Лариса Басхамджиева. Она - заведующая акушерским отделением патологии беременных Перинатального центра. В медицине врач-гинеколог – почти 40 лет. Ежегодно здесь появляются на свет около 3 тысяч детей. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу она удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Почетного звания удостоен и врач-анестезиолог Андрей Каткаев. В Сарпинскую Центральную больницу он пришел после окончания Астраханского медицинского института. И вот уже 38 лет отдает работе все свое время.

Еще один герой дня – Почетный работник высшего профессионального образования России, профессор Владимир Убушаев. За вклад в научную педагогическую деятельность он получил благодарность от Президента страны.

На торжественной церемонии вручения Глава Калмыкии Алексей Орлов поздравил героев дня с заслуженными наградами.



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