Сегодня Глава Калмыкии Алексей Орлов вручил федеральные награды. Двум калмыцким медикам присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Работнику высшего профессионального образования вручили благодарность от Президента страны. О награждение его государственной наградой и присвоением почетного звания Заслуженный врач России соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.



Плач малышей и ласковый голос мам. Это отличительная особенность учреждения, где трудится Лариса Басхамджиева. Она - заведующая акушерским отделением патологии беременных Перинатального центра. В медицине врач-гинеколог – почти 40 лет. Ежегодно здесь появляются на свет около 3 тысяч детей. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу она удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».



Почетного звания удостоен и врач-анестезиолог Андрей Каткаев. В Сарпинскую Центральную больницу он пришел после окончания Астраханского медицинского института. И вот уже 38 лет отдает работе все свое время.



Еще один герой дня – Почетный работник высшего профессионального образования России, профессор Владимир Убушаев. За вклад в научную педагогическую деятельность он получил благодарность от Президента страны.



На торжественной церемонии вручения Глава Калмыкии Алексей Орлов поздравил героев дня с заслуженными наградами. Сегодня Глава Калмыкии Алексей Орлов вручил федеральные награды. Двум калмыцким медикам присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Работнику высшего профессионального образования вручили благодарность от Президента страны. О награждение его государственной наградой и присвоением почетного звания Заслуженный врач России соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.Плач малышей и ласковый голос мам. Это отличительная особенность учреждения, где трудится Лариса Басхамджиева. Она - заведующая акушерским отделением патологии беременных Перинатального центра. В медицине врач-гинеколог – почти 40 лет. Ежегодно здесь появляются на свет около 3 тысяч детей. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу она удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».Почетного звания удостоен и врач-анестезиолог Андрей Каткаев. В Сарпинскую Центральную больницу он пришел после окончания Астраханского медицинского института. И вот уже 38 лет отдает работе все свое время.Еще один герой дня – Почетный работник высшего профессионального образования России, профессор Владимир Убушаев. За вклад в научную педагогическую деятельность он получил благодарность от Президента страны.На торжественной церемонии вручения Глава Калмыкии Алексей Орлов поздравил героев дня с заслуженными наградами.



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