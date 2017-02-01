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Вчера, 17:00

В Элисте запланировано открытие ежегодного турнира по греко-римской борьбе


В Элисте запланировано открытие ежегодного турнира по греко-римской борьбеПрием граждан провел Депутат Госдумы Батор Адучиев. Жители Калмыкии обратились с вопросами, связанными с развитием завода «Звезда», сегодня здесь существует нехватка рабочих кадров – электриков, наладчиков.
Также было внесено предложение - открыть кадетские корпуса в районах республики. Оказать финансовую поддержку просили представители спортивных и общественных организаций. К примеру, 26 февраля в Элисте запланировано открытие ежегодного турнира по греко-римской борьбе. Депутат Госдумы Батор Адучиев обещал оказать содействие по всем вопросам.



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