Прием граждан провел Депутат Госдумы Батор Адучиев. Жители Калмыкии обратились с вопросами, связанными с развитием завода «Звезда», сегодня здесь существует нехватка рабочих кадров – электриков, наладчиков.

Также было внесено предложение - открыть кадетские корпуса в районах республики. Оказать финансовую поддержку просили представители спортивных и общественных организаций. К примеру, 26 февраля в Элисте запланировано открытие ежегодного турнира по греко-римской борьбе. Депутат Госдумы Батор Адучиев обещал оказать содействие по всем вопросам. Прием граждан провел Депутат Госдумы Батор Адучиев. Жители Калмыкии обратились с вопросами, связанными с развитием завода «Звезда», сегодня здесь существует нехватка рабочих кадров – электриков, наладчиков.Также было внесено предложение - открыть кадетские корпуса в районах республики. Оказать финансовую поддержку просили представители спортивных и общественных организаций. К примеру, 26 февраля в Элисте запланировано открытие ежегодного турнира по греко-римской борьбе. Депутат Госдумы Батор Адучиев обещал оказать содействие по всем вопросам.



Смотреть полный выпуск новостей



