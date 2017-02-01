Марина Мукабенова провела прием граждан

В рамках региональной недели депутат Госдумы Марина Мукабенова провела сегодня прием граждан. Вопросы, с которыми обращались жители республики, касались самых разных сфер. Как стало известно, именую премию депутата Госдумы, теперь будут получать лучшие студенты калмыцкого колледжа нефти и газа. Уже в начале марта по итогам зимней сессии вознаграждение Марина Мукабенова будет вручать лично. Кроме того, руководству восемнадцатой элистинской школы Марина Мукабенова пообещала оказать поддержку в укреплении материально-технической базы учебного заведения. Другие вопросы горожан депутатом Госдумы взяты на контроль. В рамках региональной недели депутат Госдумы Марина Мукабенова провела сегодня прием граждан. Вопросы, с которыми обращались жители республики, касались самых разных сфер. Как стало известно, именую премию депутата Госдумы, теперь будут получать лучшие студенты калмыцкого колледжа нефти и газа. Уже в начале марта по итогам зимней сессии вознаграждение Марина Мукабенова будет вручать лично. Кроме того, руководству восемнадцатой элистинской школы Марина Мукабенова пообещала оказать поддержку в укреплении материально-технической базы учебного заведения. Другие вопросы горожан депутатом Госдумы взяты на контроль.



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