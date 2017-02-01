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Вчера, 12:30

В Ики-Бурульском районе продолжается зимовка скота


В Ики-Бурульском районе продолжается зимовка скотаДо конца зимовки скота осталось два месяца. Главное, за прошедший период, как сообщают специалисты профильного министерства, отхода поголовья животных не допущено. Этому способствовали и благоприятные погодные условия, и запас кормов. Хотя это время года может в любой момент преподнести сюрпризы, а потому животноводы не сбавляют темпы, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям. Как и в предыдущие годы, бригада Манджиевых из Ики-Бурульского района надеется на успешное проведение зимовки.

Несмотря на выпавший обильный снег, весь световой день животные находятся на пастбище. Сбалансированный рацион кормления в зимний период - это необходимость, говорят животноводы. Маточное поголовье требует особого содержания. Ведь впереди расплодная компания. Уже появились первые телята, хотя массовый отел ожидается в конце февраля. К этой ответственной кампании бригада собственными силами отремонтировала производственные помещения, привела в порядок инвентарь. Рассчитывают на крепкое потомство.

Ну, а сейчас главная задача семейной бригады Манджиевых организованно провести зимовку. В хозяйстве кроме КРС есть еще и табун лошадей. Арлтан Манджиев - потомственный животновод. На этой стоянке после возвращения из Сибири работал его дед. Затем отец, который до сих пор помогает ему в этом нелегком деле. Молодой фермер планирует стать участником федеральной программы и увеличить поголовье. Считает, что нужно разводить скот именно калмыцкой породы, которая выдержит и морозы, и зной.

Новые подходы в развитии животноводства, озвученные главой республики Алексеем Орловым на расширенном заседании Народного Хурала, ики-бурульцы начали претворять в жизнь. Как было отмечено, продвижение калмыцкого мраморного мяса должно стать одной из важнейших задач региональной экономической политики. В этом году в каждом РМО должно быть построено не менее десяти откормочных площадок, а также мини-боен. Сейчас в Ики-Бурульском районе три хозяйства занимаются откормом племенного скота. Причем кормовая база ряда КФХ позволяет развивать это направление.

Сейчас все надежды животноводов возлагают на благоприятную погоду. В республиканский штаб еженедельно поступают данные о ходе компании. Как и в предыдущие годы, гуртоправы и чабаны Ики-Бурульского района надеются на успешное проведение зимовки. Для этого имеется и запас кормов, и опыт тех, кто занимается нелегким сельским трудом.



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