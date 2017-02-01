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Вчера, 12:00

К 50-летию телевидения Калмыкии


К 50-летию телевидения КалмыкииПолувековую историю телевидения невозможно представить без звукорежиссуры. В театральных постановках, программах на радио, культурных мероприятиях принимают участие специалисты, которые знают о звуке все – это звукорежиссеры. Представители этой профессии в равной степени сочетают в себе два навыка: творческий и технический. О звукорежиссере первой волны – Надежде Николаевне Букаевой наш следующий репортаж.

50 лет назад Надежда Букаева пришла на телевидение Калмыкии. 17-летняя девушка начинала с машбюро. Постигала «азы» профессии электромеханика. Но истинным призванием она всегда считала звукорежиссуру. В 1985 году Надежда Букаева перешла в отдел радиовещания. Вместе с коллегами Любовью Бактышевой, Валентиной Буратаевой и Аллой Шараповой, а также со знаменитыми «золотыми» голосами - дикторами - Анатолием Татниновым, Владимиром Закопериным и Татьяной Джимбеевой она проработала 20 лет.

В родной центральной аппаратной Надежда Букаева не была с тех пор, как ушла на заслуженный отдых. За 10 лет, признается ветеран телерадиокомпании, многое изменилось. Громоздкие пленочные репортеры сменили современные мобильные диктофоны. Вместо старой массивной аппаратуры - компьютерная техника. Но одно осталось неизменным – эту профессию по-прежнему выбирают те, кто по-особому чувствует звук и умеет с ним работать.

Именно звукорежиссер с помощью оборудования контролирует громкость, очищает звук от возможных помех, находит баланс и выставляет уровень. Многие коллеги Надежды Букаевой и сегодня продолжают трудиться. Надежда Николаевна вспоминает, как 30 лет назад учила правильно работать со звуком тогда еще начинающего корреспондента Галину Джамбинову.

В стенах ГТРК «Калмыкия» сейчас продолжает работать инженером-энергетиком единственный сын Надежды Букаевой – Наран. Сама она - на заслуженном отдыхе. Но и спустя полвека ей интересно все, что происходит в родной телерадиокомпании. На энтузиазме и профессионализме простых журналистов, инженеров, телеоператоров и звукорежиссеров в период становления телевидения Калмыкии всё и держалось. Надежда Букаева – в их числе.



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