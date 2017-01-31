В Элисте стартовало первенство республики по шахматам среди воспитанников интернатных учреждений, казачьего кадетского корпуса и центра реабилитации детей и подростков. Это первое подобное спортивное мероприятие в республике, победители турнира получат право выступить на Чемпионате страны по шахматам в марте этого года в Сочи. В открытии турнира принял участие и глава республики Алексей Орлов.



Актур Отханов, воспитанник Яшкульской школы-интерната не так давно увлекся шахматами. Это первый его турнир. Мальчик заметно волнуется, ведь на кону - путевка в Сочи.



Шахматы это интеллектуальная игра, не имеющая физических или каких либо ограничений для ее поклонников. Социальный проект, поддерживающий занятий шахматами в образовательных заведениях интернатного и коррекционного типа, реализуется всероссийским благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, занимающимся поддержкой детского непрофессионального спорта. Благодаря фонду, все 9 подобных учреждений республики в прошлом году были оснащены необходимым инвентарем, шахматными досками, часами, а тренеры получили заметную прибавку к зарплате. Главный судья турнира Батыр Боромангнаев считает, что все ребята, независимо от жизненной ситуации, в которой они оказались и от возможностей их здоровья, имеют шансы стать выдающимися шахматистами.



В ходе соревнований будут определены победители среди команд и в личном первенстве. По правилам турнира они получат право представить республику на Чемпионате страны в Сочи, который состоится в марте. Участие в открытии турнира принял глава республики Алексей Орлов. Он обратился к участникам с напутственным словом.



Также Алексей Орлов добавил, что на чемпионат в Сочи смогут поехать все без исключения участники турнира, регион готов финансировать эту поездку. Республиканские соревнования продлятся 4 дня. В Элисте стартовало первенство республики по шахматам среди воспитанников интернатных учреждений, казачьего кадетского корпуса и центра реабилитации детей и подростков. Это первое подобное спортивное мероприятие в республике, победители турнира получат право выступить на Чемпионате страны по шахматам в марте этого года в Сочи. В открытии турнира принял участие и глава республики Алексей Орлов.Актур Отханов, воспитанник Яшкульской школы-интерната не так давно увлекся шахматами. Это первый его турнир. Мальчик заметно волнуется, ведь на кону - путевка в Сочи.Шахматы это интеллектуальная игра, не имеющая физических или каких либо ограничений для ее поклонников. Социальный проект, поддерживающий занятий шахматами в образовательных заведениях интернатного и коррекционного типа, реализуется всероссийским благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, занимающимся поддержкой детского непрофессионального спорта. Благодаря фонду, все 9 подобных учреждений республики в прошлом году были оснащены необходимым инвентарем, шахматными досками, часами, а тренеры получили заметную прибавку к зарплате. Главный судья турнира Батыр Боромангнаев считает, что все ребята, независимо от жизненной ситуации, в которой они оказались и от возможностей их здоровья, имеют шансы стать выдающимися шахматистами.В ходе соревнований будут определены победители среди команд и в личном первенстве. По правилам турнира они получат право представить республику на Чемпионате страны в Сочи, который состоится в марте. Участие в открытии турнира принял глава республики Алексей Орлов. Он обратился к участникам с напутственным словом.Также Алексей Орлов добавил, что на чемпионат в Сочи смогут поехать все без исключения участники турнира, регион готов финансировать эту поездку. Республиканские соревнования продлятся 4 дня.



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