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Вчера, 18:00

В Элисте стартовало первенство республики по шахматам


В Элисте стартовало первенство республики по шахматамВ Элисте стартовало первенство республики по шахматам среди воспитанников интернатных учреждений, казачьего кадетского корпуса и центра реабилитации детей и подростков. Это первое подобное спортивное мероприятие в республике, победители турнира получат право выступить на Чемпионате страны по шахматам в марте этого года в Сочи. В открытии турнира принял участие и глава республики Алексей Орлов.

Актур Отханов, воспитанник Яшкульской школы-интерната не так давно увлекся шахматами. Это первый его турнир. Мальчик заметно волнуется, ведь на кону - путевка в Сочи.

Шахматы это интеллектуальная игра, не имеющая физических или каких либо ограничений для ее поклонников. Социальный проект, поддерживающий занятий шахматами в образовательных заведениях интернатного и коррекционного типа, реализуется всероссийским благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, занимающимся поддержкой детского непрофессионального спорта. Благодаря фонду, все 9 подобных учреждений республики в прошлом году были оснащены необходимым инвентарем, шахматными досками, часами, а тренеры получили заметную прибавку к зарплате. Главный судья турнира Батыр Боромангнаев считает, что все ребята, независимо от жизненной ситуации, в которой они оказались и от возможностей их здоровья, имеют шансы стать выдающимися шахматистами.

В ходе соревнований будут определены победители среди команд и в личном первенстве. По правилам турнира они получат право представить республику на Чемпионате страны в Сочи, который состоится в марте. Участие в открытии турнира принял глава республики Алексей Орлов. Он обратился к участникам с напутственным словом.

Также Алексей Орлов добавил, что на чемпионат в Сочи смогут поехать все без исключения участники турнира, регион готов финансировать эту поездку. Республиканские соревнования продлятся 4 дня.



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