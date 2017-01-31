В эфире ГТРК «Калмыкия» вышел первый мультфильм на калмыцком языке. Над его созданием работали корреспонденты тематического вещания совместно с художником, автором мультфильма Олегом Чинкировым. «Охотник и его жена» создан по одноименной калмыцкой сказке. Создание мультфильма на национальном языке – это ещё один шаг к возрождению калмыцкого языка. Посредством мультфильма, авторы ставят задачу - привить интерес подрастающего поколения к родному языку.



Вот так кадр за кадром, шаг за шагом создавался первый калмыцкий мультфильм. Детально, подробно Олег Чинкиров прорисовывал каждое движение сказочного персонажа. В данном случае – охотника. Его прототип – реальный человек – дядя художника, тоже опытный охотник. Чтобы образ получился как можно реальнее, Олег постарался передать незаметные на первый взгляд особенности, походку, манеры. У героя калмыцкое лицо с широкими скулами. Ещё один непременный атрибут, говорит автор, это усы.



Это первый опыт Олега Чинкирова в создании мультфильма. На трудоемкую и кропотливую работу ушло полгода. Автор говорит, что в анимационном кино он первопроходец, азы искусства постигал в Москве, работая дизайнером-оформителем. Проект кропотливый, но интересный. Оставалось только вдохнуть в него жизнь. И хотя сама сказка написана на русском языке, Олегу хотелось, чтобы персонажи заговорили на калмыцком. Содействие в этом ему оказали в Министерстве культуры и туризма. Заместитель главы ведомства Николай Санджиев и озвучил охотника.



Работа над первым короткометражным мультфильмом проходила на базе ГТРК «Калмыкия». Сказку на калмыцкий язык перевела корреспондент тематического вещания Валентина Нимгирова. Одновременно режиссером и звукорежиссером выступила Цаган Мукабенова, которая, в прямом смысле слова, вложила душу в этот проект. Ведь анимационная лента – это не только голоса персонажей, это ещё и сотни других звуков и шумов. В качестве музыкального сопровождения использовали калмыцкие народные мелодии и песни.



Мультфильм уже вышел в эфире ГТРК «Калмыкия». Также его можно посмотреть в Интернете. Есть уже и первые отзывы - самые восторженные.



Животные в этом мультфильме заговорили голосом заслуженной артистки Калмыкии Тамары Параевой. По её мнению, в ленте, помимо основного смысла, заложен и ещё один немаловажный аспект - бережное отношение к природе, к братьям нашим меньшим.



На этом первый опыт калмыцкой анимации не закончится. В планах у Олега Чинкирова – создание ещё одного мультфильма. Художник пока не раскрывает всех секретов, но поделился только тем, что это будет не менее красочное произведение и в лучших калмыцких традициях. В эфире ГТРК «Калмыкия» вышел первый мультфильм на калмыцком языке. Над его созданием работали корреспонденты тематического вещания совместно с художником, автором мультфильма Олегом Чинкировым. «Охотник и его жена» создан по одноименной калмыцкой сказке. Создание мультфильма на национальном языке – это ещё один шаг к возрождению калмыцкого языка. Посредством мультфильма, авторы ставят задачу - привить интерес подрастающего поколения к родному языку.Вот так кадр за кадром, шаг за шагом создавался первый калмыцкий мультфильм. Детально, подробно Олег Чинкиров прорисовывал каждое движение сказочного персонажа. В данном случае – охотника. Его прототип – реальный человек – дядя художника, тоже опытный охотник. Чтобы образ получился как можно реальнее, Олег постарался передать незаметные на первый взгляд особенности, походку, манеры. У героя калмыцкое лицо с широкими скулами. Ещё один непременный атрибут, говорит автор, это усы.Это первый опыт Олега Чинкирова в создании мультфильма. На трудоемкую и кропотливую работу ушло полгода. Автор говорит, что в анимационном кино он первопроходец, азы искусства постигал в Москве, работая дизайнером-оформителем. Проект кропотливый, но интересный. Оставалось только вдохнуть в него жизнь. И хотя сама сказка написана на русском языке, Олегу хотелось, чтобы персонажи заговорили на калмыцком. Содействие в этом ему оказали в Министерстве культуры и туризма. Заместитель главы ведомства Николай Санджиев и озвучил охотника.Работа над первым короткометражным мультфильмом проходила на базе ГТРК «Калмыкия». Сказку на калмыцкий язык перевела корреспондент тематического вещания Валентина Нимгирова. Одновременно режиссером и звукорежиссером выступила Цаган Мукабенова, которая, в прямом смысле слова, вложила душу в этот проект. Ведь анимационная лента – это не только голоса персонажей, это ещё и сотни других звуков и шумов. В качестве музыкального сопровождения использовали калмыцкие народные мелодии и песни.Мультфильм уже вышел в эфире ГТРК «Калмыкия». Также его можно посмотреть в Интернете. Есть уже и первые отзывы - самые восторженные.Животные в этом мультфильме заговорили голосом заслуженной артистки Калмыкии Тамары Параевой. По её мнению, в ленте, помимо основного смысла, заложен и ещё один немаловажный аспект - бережное отношение к природе, к братьям нашим меньшим.На этом первый опыт калмыцкой анимации не закончится. В планах у Олега Чинкирова – создание ещё одного мультфильма. Художник пока не раскрывает всех секретов, но поделился только тем, что это будет не менее красочное произведение и в лучших калмыцких традициях.



Смотреть полный выпуск новостей



