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Вчера, 13:38

Ещё один шаг к возрождению калмыцкого языка


Ещё один шаг к возрождению калмыцкого языкаВ эфире ГТРК «Калмыкия» вышел первый мультфильм на калмыцком языке. Над его созданием работали корреспонденты тематического вещания совместно с художником, автором мультфильма Олегом Чинкировым. «Охотник и его жена» создан по одноименной калмыцкой сказке. Создание мультфильма на национальном языке – это ещё один шаг к возрождению калмыцкого языка. Посредством мультфильма, авторы ставят задачу - привить интерес подрастающего поколения к родному языку.

Вот так кадр за кадром, шаг за шагом создавался первый калмыцкий мультфильм. Детально, подробно Олег Чинкиров прорисовывал каждое движение сказочного персонажа. В данном случае – охотника. Его прототип – реальный человек – дядя художника, тоже опытный охотник. Чтобы образ получился как можно реальнее, Олег постарался передать незаметные на первый взгляд особенности, походку, манеры. У героя калмыцкое лицо с широкими скулами. Ещё один непременный атрибут, говорит автор, это усы.

Это первый опыт Олега Чинкирова в создании мультфильма. На трудоемкую и кропотливую работу ушло полгода. Автор говорит, что в анимационном кино он первопроходец, азы искусства постигал в Москве, работая дизайнером-оформителем. Проект кропотливый, но интересный. Оставалось только вдохнуть в него жизнь. И хотя сама сказка написана на русском языке, Олегу хотелось, чтобы персонажи заговорили на калмыцком. Содействие в этом ему оказали в Министерстве культуры и туризма. Заместитель главы ведомства Николай Санджиев и озвучил охотника.

Работа над первым короткометражным мультфильмом проходила на базе ГТРК «Калмыкия». Сказку на калмыцкий язык перевела корреспондент тематического вещания Валентина Нимгирова. Одновременно режиссером и звукорежиссером выступила Цаган Мукабенова, которая, в прямом смысле слова, вложила душу в этот проект. Ведь анимационная лента – это не только голоса персонажей, это ещё и сотни других звуков и шумов. В качестве музыкального сопровождения использовали калмыцкие народные мелодии и песни.

Мультфильм уже вышел в эфире ГТРК «Калмыкия». Также его можно посмотреть в Интернете. Есть уже и первые отзывы - самые восторженные.

Животные в этом мультфильме заговорили голосом заслуженной артистки Калмыкии Тамары Параевой. По её мнению, в ленте, помимо основного смысла, заложен и ещё один немаловажный аспект - бережное отношение к природе, к братьям нашим меньшим.

На этом первый опыт калмыцкой анимации не закончится. В планах у Олега Чинкирова – создание ещё одного мультфильма. Художник пока не раскрывает всех секретов, но поделился только тем, что это будет не менее красочное произведение и в лучших калмыцких традициях.



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