В Городовиковском районе нашли решение проблемы с кадрами

Сегодня в Калмыкии актуальна как никогда проблема с квалифицированными кадрами в области здравоохранения. В каждом районе не хватает узких специалистов, участковых педиатров и терапевтов. Все это сказывается на оказании медицинской помощи населению.

В Городовиковском районе нашли выход из сложившейся ситуации и совсем скоро медперсонал районной больницы пополнится молодыми сотрудниками.

На сегодняшний день в Городовиковской районной больнице триста десять сотрудников. Для полной комплектации штата необходимо набрать еще более двадцати человек. По словам главного врача Байры Дорджиновой, ощущается нехватка специалистов среднего звена. Это медицинские сестры, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами. Их отсутствие влияет на качество и доступность медицинской помощи.



С целью обеспечения районной больницы подготовленными кадрами, администрацией района была разработана подпрограмма «Привлечение молодых квалифицированных специалистов в Городовиковское РМО». Муниципалитет предложил выпускникам школ района, которые сейчас обучаются в медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой, заключить договор. В его рамках районная администрация обязуется ежемесячно, начиная с января 2017 года предоставлять студентам в виде меры социальной поддержки стипендию две с половиной тысячи рублей до завершения обучения, а после - трудоустройство в родном городе.

Первые шаги уже сделаны. Трое жителей района, ныне студенты медколледжа в торжественной обстановке подписали договор об участии в подпрограмме. Как отмечают будущие медицинские работники, их радует тот факт, что после окончания учебы им не придется бегать в поисках работы.



Как отметил министр здравоохранения Руслан Нагаев, в Калмыкии впервые применяется подобная мера по обеспечению больниц специалистами. И реализация таких проектов может стать одним из эффективных способов трудоустройства молодежи. Более того, в рамках принятой подпрограммы руководство Городовиковского района не ограничивается только студентами медколледжа. В нее входит также привлечение учащихся высших медицинских вузов страны.

Как было озвучено, в Городовиковском РМО подобные проекты будут внедрены не только в сфере здравоохранения, но и в области образования и агропромышленного комплекса. Кстати, подобную практику по привлечению работников, уже готов перенять Яшалтинский район. Здесь также остро ощущается нехватка специалистов. Сегодня в Калмыкии актуальна как никогда проблема с квалифицированными кадрами в области здравоохранения. В каждом районе не хватает узких специалистов, участковых педиатров и терапевтов. Все это сказывается на оказании медицинской помощи населению.В Городовиковском районе нашли выход из сложившейся ситуации и совсем скоро медперсонал районной больницы пополнится молодыми сотрудниками.На сегодняшний день в Городовиковской районной больнице триста десять сотрудников. Для полной комплектации штата необходимо набрать еще более двадцати человек. По словам главного врача Байры Дорджиновой, ощущается нехватка специалистов среднего звена. Это медицинские сестры, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами. Их отсутствие влияет на качество и доступность медицинской помощи.С целью обеспечения районной больницы подготовленными кадрами, администрацией района была разработана подпрограмма «Привлечение молодых квалифицированных специалистов в Городовиковское РМО». Муниципалитет предложил выпускникам школ района, которые сейчас обучаются в медицинском колледже имени Тамары Хахлыновой, заключить договор. В его рамках районная администрация обязуется ежемесячно, начиная с января 2017 года предоставлять студентам в виде меры социальной поддержки стипендию две с половиной тысячи рублей до завершения обучения, а после - трудоустройство в родном городе.Первые шаги уже сделаны. Трое жителей района, ныне студенты медколледжа в торжественной обстановке подписали договор об участии в подпрограмме. Как отмечают будущие медицинские работники, их радует тот факт, что после окончания учебы им не придется бегать в поисках работы.Как отметил министр здравоохранения Руслан Нагаев, в Калмыкии впервые применяется подобная мера по обеспечению больниц специалистами. И реализация таких проектов может стать одним из эффективных способов трудоустройства молодежи. Более того, в рамках принятой подпрограммы руководство Городовиковского района не ограничивается только студентами медколледжа. В нее входит также привлечение учащихся высших медицинских вузов страны.Как было озвучено, в Городовиковском РМО подобные проекты будут внедрены не только в сфере здравоохранения, но и в области образования и агропромышленного комплекса. Кстати, подобную практику по привлечению работников, уже готов перенять Яшалтинский район. Здесь также остро ощущается нехватка специалистов.



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