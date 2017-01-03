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Сегодня, 18:15

Правительство заинтересовано в слаженной и эффективной работе профсоюзов Калмыкии


Правительство заинтересовано в слаженной и эффективной работе профсоюзов КалмыкииВ целях облегчения финансового бремени министерство по земельным и имущественным отношениям снизит налоговую ставку на имущество федерации Профсоюзов Калмыкии. Об этом сегодня главе республики доложил руководитель имущественного ведомства Борис Лиджиев. Именно ему Алексей Орлов поручил изыскать возможности для такого шага. Ранее к Главе региона с этой просьбой обратился Председатель Федерации Профсоюзов Калмыкии Михаил Эренценов.

Алексей Орлов подчеркнул, что эффективно перераспределив эти средства, можно будет направить их на реализацию ряда ранее предусмотренных программ. Правительство заинтересовано в слаженной и эффективной работе профсоюзов Калмыкии.



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