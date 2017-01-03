ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:00

Не все жители республики смогут получить паспорт в МФЦ


Не все жители республики смогут получить паспорт в МФЦС 1 февраля не все жители республики смогут получить паспорт в многофункциональных центрах. Напомню, постановлением российского правительства с этого дня соответствующие функции МВД делегируются в МФЦ. Об этом сегодня говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов с министром внутренних дел Андреем Мишагиным, председателем правительства Игорем Зотовым и начальником Управления по развитию электронного правительства Константином Патрушевым.
Как оказалось, причина в задержке приобретения необходимой комплектации для хранения главного документа. Только один МФЦ в первом микрорайоне готов к выдаче. По поручению Главы республики, остальные 14 МФЦ должны быть организованы в течение февраля.



Другие новости по теме:

  • Назначения в новом кабинете министров Калмыкии
  • Паспорт и водительские права можно получить с помощью МФЦ
  • Алексей Орлов принял участие в совещании по вопросу развития многофункциональных центров
  • Как жители Калмыкии будут отдыхать в 2014 году?
  • Штатное расписание правительства Калмыкии приведено в соответствие с федеральным законодательством
  • Интервью с председателем правительства Калмыкии Игорем Зотовым
  • В 2014 году в Калмыкии будет создано 6 офисов МФЦ
  • Алексей Орлов провел встречу с председателем партии «Гражданская инициатива» Андреем Нечаевым
  • Президиум республиканского правительства рассмотрел проблемы в сфере образования
  • Глава Калмыкии встретится с руководителями СМИ республики

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какой способ оплаты капитального ремонта многоквартирных домов выбрали Вы?

    Счет регионального оператора
    Специальный счет дома


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.