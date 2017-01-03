Не все жители республики смогут получить паспорт в МФЦ

С 1 февраля не все жители республики смогут получить паспорт в многофункциональных центрах. Напомню, постановлением российского правительства с этого дня соответствующие функции МВД делегируются в МФЦ. Об этом сегодня говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов с министром внутренних дел Андреем Мишагиным, председателем правительства Игорем Зотовым и начальником Управления по развитию электронного правительства Константином Патрушевым.

Как оказалось, причина в задержке приобретения необходимой комплектации для хранения главного документа. Только один МФЦ в первом микрорайоне готов к выдаче. По поручению Главы республики, остальные 14 МФЦ должны быть организованы в течение февраля. С 1 февраля не все жители республики смогут получить паспорт в многофункциональных центрах. Напомню, постановлением российского правительства с этого дня соответствующие функции МВД делегируются в МФЦ. Об этом сегодня говорил Глава Калмыкии Алексей Орлов с министром внутренних дел Андреем Мишагиным, председателем правительства Игорем Зотовым и начальником Управления по развитию электронного правительства Константином Патрушевым.Как оказалось, причина в задержке приобретения необходимой комплектации для хранения главного документа. Только один МФЦ в первом микрорайоне готов к выдаче. По поручению Главы республики, остальные 14 МФЦ должны быть организованы в течение февраля.



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