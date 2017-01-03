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Школы и детские сады Ики-Бурульского района оборудованы противопожарными системами нового поколения


Школы и детские сады Ики-Бурульского района оборудованы противопожарными системами нового поколенияШколы и детские сады Ики-Бурульского района оборудованы противопожарными системами нового поколения. Эффективность заключается в том, что в случаи возгорания объекта сигнал в автоматическом режиме напрямую передается в пожарную часть райцентра. А это намного сокращает время вызова спасателей на место ЧП.

Как говорят специалисты, это не просто сигнализация, а целый программно-аппаратный комплекс, который установлен не только в школах, но и в детских садах Ики-Бурульского района. Эффективность этой системы в том, что она позволила исключить влияние человеческого фактора. Если раньше информацию о возникновение пожара персонал сообщал на пульт дежурного противопожарной службы только по телефону, то теперь сигнал передается автоматически. На момент приезда нашей съемочной группы представители подрядной организации занимались апробацией новой технологии в тестовом режиме в Приманыческой средней школе.

Преимущество этой системы и в том, что на пульт «01» в режиме реального времени она сообщает не только о том, что произошло возгорание, но и определяет конкретное место возникновения пожара, с точностью до этажа. Это позволяет сократить время вызова пожарного расчета и оперативно эвакуировать детей. В этом и заключается главная задача комплекса автоматического вызова пожарной охраны.

По словам главы администрации Ики-Бурульского РМО Виктора Санджиева, обеспечение учебного процесса - главный вопрос, волнующий всех без исключения. Поэтому было принято решение о необходимости внедрения противопожарной системы нового поколения во всех школах и детских садах. Этот проект был реализован благодаря финансовой помощи Каспийского трубопроводного консорциума.

Ну, а нововведение по достоинству оценили родители. У Светланы Очаевой двое детей учатся в Приманыческой школе, где также в рамках усиления безопасности установлено видеонаблюдение. Сразу на нескольких точках, также как и в других образовательных учреждениях района. Вся информация с камер поступает в Единую диспетчерскую дежурную службу.

Одним словом, внедрение современного оборудования необходимо для соблюдения комплексной безопасности и антитеррористической защиты. К тому же, это требование соответствующих инстанций. Все это, в свою очередь, повысит эффективность контроля и поможет быстро отреагировать в случае возникновения внештатных ситуаций



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