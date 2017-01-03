Истоки возникновения праздника Цаган- Сар

Вот и заканчивается январь. А значит, уже совсем скоро встреча самого светлого праздника калмыков – Цаган Сара.



Главное угощением в этот день - ароматные борцоки - пекутся в виде фигурок животных и всего того, что окружало жизнь кочевника. О значении каждой формы лепешки подробно расскажет научный сотрудник отдела этнологии Калмыцкого научного центра РАН. Организатором кулинарного мастер-класс стала основательница ассоциации женщин Калмыкии - Байрта Тостаева. Свежеиспеченные борцоки попробовала и наша съемочная группа.



Для Байрты Тостаевой и ее единомышленниц важно сохранить преемственность поколений. Сама она много и плодотворно работает в направлении изучения и развития культуры и обычаев древнего степного народа. Казалось бы, о борцоках мы знаем все. Как и у многих других блюд калмыцкой кухни, их рецепт не меняется на протяжении столетий. И всё же, как готовили любимые в народе жареные лепёшки наши предки?



Пока готовилось тесто, сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Татьяна Шараева рассказала пришедшим на курсы девушкам об истоках возникновения праздника. Он восходит своими корнями к древним национальным и религиозным монгольским традициям. И является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Цаган Сар – означает Белый месяц – в это время важно удержать в себе все светлое. Этот календарный праздник у калмыков приурочен к окончанию зимы и началу весны. А белый цвет - символ святости и чистоты - ассоциируется со счастьем и благополучием.



Форме борцоков придавали большое значение. Их лепили в виде животных, птиц или их внутренних органов - джола, мошкмр, кит. От их формы зависело и то, кому они предназначались. Так, целвг – солнце и кит, изображающие часть конских внутренностей, преподносили только пожилым, уважаемым людям, а круглый тоhш, мелкие шарики хорха-боорцг раздавали детям.



Начало праздника определялось по лунному календарю и приходилось на первый день третьего месяца по калмыцкому летоисчислению. Накануне этого дня во всех буддийских храмах начинались богослужения. Приветствие встретившихся в этот день людей было важных ритуалом. Оно было столь продолжительным, что, к примеру, тувинцы могли не здороваться целый год, объясняя это тем, что они уже поздоровались во время Цаhан Cap. Калмыки начинали его словами: "Благополучно ли вышли из зимовки?". Всё это сопровождалось особыми жестами.



Дееж - подношение духам предков - еще один важный ритуал, без которого не проходит праздник Цаган сар. Свежеиспеченные ароматные борцоки выкладывают на алтарь определенным образом. Первым на блюдо кладется целвг –символ вселенной. И лишь после этого выкладываются все борцоков по одному каждого вида.



И в завершение мастер-класса девушек ждало угощение - дегустация вкуснейших лепёшек, чья непреходящая ценность доказана веками. Вот и заканчивается январь. А значит, уже совсем скоро встреча самого светлого праздника калмыков – Цаган Сара.Главное угощением в этот день - ароматные борцоки - пекутся в виде фигурок животных и всего того, что окружало жизнь кочевника. О значении каждой формы лепешки подробно расскажет научный сотрудник отдела этнологии Калмыцкого научного центра РАН. Организатором кулинарного мастер-класс стала основательница ассоциации женщин Калмыкии - Байрта Тостаева. Свежеиспеченные борцоки попробовала и наша съемочная группа.Для Байрты Тостаевой и ее единомышленниц важно сохранить преемственность поколений. Сама она много и плодотворно работает в направлении изучения и развития культуры и обычаев древнего степного народа. Казалось бы, о борцоках мы знаем все. Как и у многих других блюд калмыцкой кухни, их рецепт не меняется на протяжении столетий. И всё же, как готовили любимые в народе жареные лепёшки наши предки?Пока готовилось тесто, сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Татьяна Шараева рассказала пришедшим на курсы девушкам об истоках возникновения праздника. Он восходит своими корнями к древним национальным и религиозным монгольским традициям. И является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Цаган Сар – означает Белый месяц – в это время важно удержать в себе все светлое. Этот календарный праздник у калмыков приурочен к окончанию зимы и началу весны. А белый цвет - символ святости и чистоты - ассоциируется со счастьем и благополучием.Форме борцоков придавали большое значение. Их лепили в виде животных, птиц или их внутренних органов - джола, мошкмр, кит. От их формы зависело и то, кому они предназначались. Так, целвг – солнце и кит, изображающие часть конских внутренностей, преподносили только пожилым, уважаемым людям, а круглый тоhш, мелкие шарики хорха-боорцг раздавали детям.Начало праздника определялось по лунному календарю и приходилось на первый день третьего месяца по калмыцкому летоисчислению. Накануне этого дня во всех буддийских храмах начинались богослужения. Приветствие встретившихся в этот день людей было важных ритуалом. Оно было столь продолжительным, что, к примеру, тувинцы могли не здороваться целый год, объясняя это тем, что они уже поздоровались во время Цаhан Cap. Калмыки начинали его словами: "Благополучно ли вышли из зимовки?". Всё это сопровождалось особыми жестами.Дееж - подношение духам предков - еще один важный ритуал, без которого не проходит праздник Цаган сар. Свежеиспеченные ароматные борцоки выкладывают на алтарь определенным образом. Первым на блюдо кладется целвг –символ вселенной. И лишь после этого выкладываются все борцоков по одному каждого вида.И в завершение мастер-класса девушек ждало угощение - дегустация вкуснейших лепёшек, чья непреходящая ценность доказана веками.



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