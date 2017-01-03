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Сегодня, 18:00

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в регионе набирает обороты


Программа капитального ремонта многоквартирных домов в регионе набирает оборотыПрограмма Капитального ремонта многоквартирных домов в регионе набирает обороты. В Элисте в 3 микрорайоне жители 24-го дома инициировали торжественное мероприятие. Событие знаменательное, заявила министр ЖКХ Нелли Ткачева. Впервые капитальный ремонт в республике произведен на средства собственников МКД.

Жильцы многоэтажки не скрывают радости. Они мечтали починить кровлю дома. Спустя десятилетия, в 2013 году удалось это осуществить. Лед тронулся. И это главное. Госпрограмма, направленная на поддержку собственников жилья, теперь носит долгосрочный характер, к тому же – накапливать средства на капремонт могут и сами жильцы. Этим правом и воспользовались владельцы квартир дома номер 24 в 3 микрорайоне. За пять лет накопилось достаточно средств, чтобы на них отремонтировать цокольный этаж.

На этих фотоснимках – вид объекта перед началом ремонтных работ. И вот картина сегодняшнего дня: подвальное помещение после проведения капремонта. Для гостей проводится отдельная экскурсия.

Спешат поделиться своими впечатлениями и сами жильцы многоэтажки.

Пока это первая ласточка. Всего же их – 18, тех домов, жильцы которых в свое время приняли решение: накапливать средства на капитальный ремонт дома отдельно от регионального оператора. Товарищества собственников жилья открывали специальные счета. Теперь такая перспектива маячит и перед другими участниками программы «Капитальный ремонт аварийных многоквартирных домов».
Министр Ткачева подчеркивает особо, ответственность руководителей ТСЖ, принимающих подобное решение, весьма велика.

По данным руководителя профильного ведомства, за два года внедрения новой системы оплаты – за счет «общего котла» отремонтировано 54 дома. Ежегодно тратится не менее 90 млн. рублей, 60-70 процентов которых – это средства собственников. С нынешнего года формируется 3-х годичная программа. В списке – капремонта значится 60 многоэтажек – по 20 – ежегодно.



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