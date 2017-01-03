На еженедельном совещании администрации города обсудили ряд вопросов
Сегодня за парты села вторая волна учащихся. Это те школьники, которые не были привиты от гриппа. Для них запрет на посещение школ действовал до 28 января. Касалось это и воспитанников детских садов. Остальных допустили к занятиям в прошлый вторник. Напомним, карантин в Калмыкии ввели в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня говорил и на еженедельном совещании в администрации города. По сравнению с предыдущей неделей мониторинг показывает снижение заболеваемости почти в два раза. Также сообщили, что этой ночью в детском саду №20 произошел прорыв трубы. Сегодня, учитывая мороз, воспитанников не приняли в дошкольное учреждение. Такое решение озвучили в управлении образования. Сейчас в учреждении ведутся ремонтные работы. Речь шла и о загруженности улично-дорожной сети центра города. Больше всего страдают жильцы многоэтажек по улицам Горького и Губаревича. По словам Окона Нохашкиева, работа по несанкционированным парковкам ведется не в полную силу.