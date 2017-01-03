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Вчера, 21:13

Совет по делам инвалидов утвердил план работы на текущий год


Совет по делам инвалидов утвердил план работы на текущий годСегодня Совет по делам инвалидов при главе республики утвердил план работы на текущий год. Но вначале подвели итоги прошлого, 2016-го. Первым делом заслушали информацию о рейтингах учреждений, оказывающие соответствующие услуги в сферах здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта. Как было заявлено, результаты проведенных проверок по оценке качества - независимые эксперты - члены Общественных Советов размещают на официальных сайтах этих ведомств. Ну, а о том, как выполняется программа «Доступная среда» в муниципалитетах – доложили представители администрации Малодербетовского, Черноземельского, Городовиковского РМО и г. Элисты.



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