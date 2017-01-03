Совет по делам инвалидов утвердил план работы на текущий год

Сегодня Совет по делам инвалидов при главе республики утвердил план работы на текущий год. Но вначале подвели итоги прошлого, 2016-го. Первым делом заслушали информацию о рейтингах учреждений, оказывающие соответствующие услуги в сферах здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта. Как было заявлено, результаты проведенных проверок по оценке качества - независимые эксперты - члены Общественных Советов размещают на официальных сайтах этих ведомств. Ну, а о том, как выполняется программа «Доступная среда» в муниципалитетах – доложили представители администрации Малодербетовского, Черноземельского, Городовиковского РМО и г. Элисты. Сегодня Совет по делам инвалидов при главе республики утвердил план работы на текущий год. Но вначале подвели итоги прошлого, 2016-го. Первым делом заслушали информацию о рейтингах учреждений, оказывающие соответствующие услуги в сферах здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и спорта. Как было заявлено, результаты проведенных проверок по оценке качества - независимые эксперты - члены Общественных Советов размещают на официальных сайтах этих ведомств. Ну, а о том, как выполняется программа «Доступная среда» в муниципалитетах – доложили представители администрации Малодербетовского, Черноземельского, Городовиковского РМО и г. Элисты.



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