ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 13:46

Притяжение Фёдора Бондарчука


Притяжение Фёдора БондарчукаВ кинотеатре «Октябрь» в прокат вышел один из самых ожидаемых в России фильмов - «Притяжение», снятый Федором Бондарчуком. Накануне его посмотрели более ста жителей и гостей столицы. Премьера была представлена на экране в формате 3Д.

Желающих одними из первых увидеть нашумевший фильм на широком экране оказалось немало. Зал кинотеатра заполнился зрителями задолго до начала сеанса. Молодые пары, компании друзей, а некоторые пришли даже целыми семьями.

Особый интерес у любителей кино, конечно же, вызвал необычный сюжет картины. «Притяжение» - первый в современной истории российский фильм об инопланетном вторжении. Это фантазия на тему - как изменится жизнь человечества после падения на Москву корабля пришельцев. Авторы картины на протяжении всего блокбастера мастерски используют новейшие компьютерные спецэффекты.

В ленте задействовано самое современное вооружение, бронемашины, танки и даже боевой корабль «Адмирал Кузнецов». Бюджет фильма составил почти 400 млн рублей. На фоне противостояния двух цивилизаций разворачивается и любовная драма. В битве за свою Землю, конечно, побеждает любовь. Главные роли исполнили Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова и начинающие молодые актеры. А в роли уличного парня из района Чертаново по имени Питон снялся наш земляк - выпускник ГИТИСа Евгений Сангаджиев. По его словам, он и сам знаком с уличной жизнью не понаслышке. А работа со знаменитым российским режиссером запомнится надолго.

Несмотря на то, что фильм снят в лучших традициях научной фантастики, он, как говорит сам режиссер фильма Федор Бондарчук, заставляет задуматься о простых человеческих взаимоотношениях.

Фильм длится два часа. Захватывающий сюжет, неожиданный поворот событий, профессиональная игра актеров не оставили никого равнодушным.

Уже сейчас можно говорить, название фильма себя оправдывает. Любители зрелищного кино, наверняка, останутся довольными от просмотра. Притяжение зрителей в кинотеатры продолжится до 1 февраля.




Другие новости по теме:

  • В прокат выходит новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение»
  • «Небесный верблюд» продолжает завоевывать призы
  • О мировом успехе калмыцкого кино
  • Небесный верблюд в Калмыкии
  • "Чайки" - в Лаганском районе
  • В Калмыкии проходит премьерный показ художественного фильма "Чайки"
  • Фильм «Чайки» Эллы Манжеевой покажут в кинотеатрах Элисты
  • В Элисте состоялся премьерный показ фильма "Битва за Севастополь"
  • В Калмыкии состоялся премьерный показ фильма "Сталинград"
  • Приключенческий детектив «Шпион» захватил киноманов Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.