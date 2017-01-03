Притяжение Фёдора Бондарчука

В кинотеатре «Октябрь» в прокат вышел один из самых ожидаемых в России фильмов - «Притяжение», снятый Федором Бондарчуком. Накануне его посмотрели более ста жителей и гостей столицы. Премьера была представлена на экране в формате 3Д.



Желающих одними из первых увидеть нашумевший фильм на широком экране оказалось немало. Зал кинотеатра заполнился зрителями задолго до начала сеанса. Молодые пары, компании друзей, а некоторые пришли даже целыми семьями.



Особый интерес у любителей кино, конечно же, вызвал необычный сюжет картины. «Притяжение» - первый в современной истории российский фильм об инопланетном вторжении. Это фантазия на тему - как изменится жизнь человечества после падения на Москву корабля пришельцев. Авторы картины на протяжении всего блокбастера мастерски используют новейшие компьютерные спецэффекты.



В ленте задействовано самое современное вооружение, бронемашины, танки и даже боевой корабль «Адмирал Кузнецов». Бюджет фильма составил почти 400 млн рублей. На фоне противостояния двух цивилизаций разворачивается и любовная драма. В битве за свою Землю, конечно, побеждает любовь. Главные роли исполнили Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова и начинающие молодые актеры. А в роли уличного парня из района Чертаново по имени Питон снялся наш земляк - выпускник ГИТИСа Евгений Сангаджиев. По его словам, он и сам знаком с уличной жизнью не понаслышке. А работа со знаменитым российским режиссером запомнится надолго.



Несмотря на то, что фильм снят в лучших традициях научной фантастики, он, как говорит сам режиссер фильма Федор Бондарчук, заставляет задуматься о простых человеческих взаимоотношениях.



Фильм длится два часа. Захватывающий сюжет, неожиданный поворот событий, профессиональная игра актеров не оставили никого равнодушным.



Уже сейчас можно говорить, название фильма себя оправдывает. Любители зрелищного кино, наверняка, останутся довольными от просмотра. Притяжение зрителей в кинотеатры продолжится до 1 февраля.

В кинотеатре «Октябрь» в прокат вышел один из самых ожидаемых в России фильмов - «Притяжение», снятый Федором Бондарчуком. Накануне его посмотрели более ста жителей и гостей столицы. Премьера была представлена на экране в формате 3Д.Желающих одними из первых увидеть нашумевший фильм на широком экране оказалось немало. Зал кинотеатра заполнился зрителями задолго до начала сеанса. Молодые пары, компании друзей, а некоторые пришли даже целыми семьями.Особый интерес у любителей кино, конечно же, вызвал необычный сюжет картины. «Притяжение» - первый в современной истории российский фильм об инопланетном вторжении. Это фантазия на тему - как изменится жизнь человечества после падения на Москву корабля пришельцев. Авторы картины на протяжении всего блокбастера мастерски используют новейшие компьютерные спецэффекты.В ленте задействовано самое современное вооружение, бронемашины, танки и даже боевой корабль «Адмирал Кузнецов». Бюджет фильма составил почти 400 млн рублей. На фоне противостояния двух цивилизаций разворачивается и любовная драма. В битве за свою Землю, конечно, побеждает любовь. Главные роли исполнили Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова и начинающие молодые актеры. А в роли уличного парня из района Чертаново по имени Питон снялся наш земляк - выпускник ГИТИСа Евгений Сангаджиев. По его словам, он и сам знаком с уличной жизнью не понаслышке. А работа со знаменитым российским режиссером запомнится надолго.Несмотря на то, что фильм снят в лучших традициях научной фантастики, он, как говорит сам режиссер фильма Федор Бондарчук, заставляет задуматься о простых человеческих взаимоотношениях.Фильм длится два часа. Захватывающий сюжет, неожиданный поворот событий, профессиональная игра актеров не оставили никого равнодушным.Уже сейчас можно говорить, название фильма себя оправдывает. Любители зрелищного кино, наверняка, останутся довольными от просмотра. Притяжение зрителей в кинотеатры продолжится до 1 февраля.



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