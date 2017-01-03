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Вчера, 13:44

Как правильно избавляться от опасных отходов


Как правильно избавляться от опасных отходовВ Калмыкии остро стоит проблема утилизации энергосберегающих ртутьсодержащих ламп. Люди выбрасывают их вместе с мусором, который попадает на городскую свалку. А ведь в соответствии с постановлением правительства России от 2010 года сбор и переработку ламп на утилизацию должны организовывать управляющие компании.

На каждой упаковке от лампочки или батарейки присутствует изображение перечеркнутого контейнера. То есть выбрасывать их в обычный мусорный бак нельзя, потому что это опасные для здоровья отходы. Но как показал наш опрос на улицах города, многие просто избавляются от них вместе с бытовыми отходами, но есть и те, кто соблюдает правила их утилизации.

Все бы ничего, если бы не опасные последствия веществ, выделяемых отработавшими свой век приборами. Ведь находящиеся в них ртуть, цинк и другие металлы будут оседать в почве, попадать в грунтовые воды, ухудшая экологическую обстановку. Именно поэтому единственный выход - в разделении отходов. По словам руководителя регионального исполкома общероссийского народного фронта Александра Городовикова, на территории Калмыкии управляющие компании не выполняют свою обязанность по сбору опасных отходов, и жители выбрасывают их в мусоропровод или в мусорные контейнеры на улице, что крайне опасно для здоровья и окружающей среды.

В степном регионе на сегодняшний день нет ни одного завода по утилизации вредных отходов. Но есть пункты, где бесплатно принимают перегоревшие лампочки. Как пояснил нам начальник полигона СпецАТХа Мингиян Эминов, у организации есть договор с Астраханским предприятием занимающимся транспортировкой, обезвреживанием и утилизацией опасных отходов.

Сбор отработанных ламп осуществляют и некоторые частные компании. По словам руководителя одной из них, они имеют соглашения с организациями, занимающимися утилизацией опасных отходов в соседних регионах.

В Элисте же, по данным пресс-службы городской администрации, всего лишь три управляющие компании осуществляют прием использованных лампочек, разбитых ртутных градусников и батареек. Хотя по закону именно они должны заниматься решением этого вопроса. И от имени жильцов заключать соглашения с предприятиями по утилизации опасного мусора. Ведь это прописано в договоре по содержанию и ремонту общего имущества, который заключается между управляющей компанией и собственниками жилья. Пункты сбора должны быть в шаговой доступности для каждого жителя, а информация об их расположении - в открытом доступе, например на стендах рядом с подъездом.




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