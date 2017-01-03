Как правильно избавляться от опасных отходов

В Калмыкии остро стоит проблема утилизации энергосберегающих ртутьсодержащих ламп. Люди выбрасывают их вместе с мусором, который попадает на городскую свалку. А ведь в соответствии с постановлением правительства России от 2010 года сбор и переработку ламп на утилизацию должны организовывать управляющие компании.



На каждой упаковке от лампочки или батарейки присутствует изображение перечеркнутого контейнера. То есть выбрасывать их в обычный мусорный бак нельзя, потому что это опасные для здоровья отходы. Но как показал наш опрос на улицах города, многие просто избавляются от них вместе с бытовыми отходами, но есть и те, кто соблюдает правила их утилизации.



Все бы ничего, если бы не опасные последствия веществ, выделяемых отработавшими свой век приборами. Ведь находящиеся в них ртуть, цинк и другие металлы будут оседать в почве, попадать в грунтовые воды, ухудшая экологическую обстановку. Именно поэтому единственный выход - в разделении отходов. По словам руководителя регионального исполкома общероссийского народного фронта Александра Городовикова, на территории Калмыкии управляющие компании не выполняют свою обязанность по сбору опасных отходов, и жители выбрасывают их в мусоропровод или в мусорные контейнеры на улице, что крайне опасно для здоровья и окружающей среды.



В степном регионе на сегодняшний день нет ни одного завода по утилизации вредных отходов. Но есть пункты, где бесплатно принимают перегоревшие лампочки. Как пояснил нам начальник полигона СпецАТХа Мингиян Эминов, у организации есть договор с Астраханским предприятием занимающимся транспортировкой, обезвреживанием и утилизацией опасных отходов.



Сбор отработанных ламп осуществляют и некоторые частные компании. По словам руководителя одной из них, они имеют соглашения с организациями, занимающимися утилизацией опасных отходов в соседних регионах.



В Элисте же, по данным пресс-службы городской администрации, всего лишь три управляющие компании осуществляют прием использованных лампочек, разбитых ртутных градусников и батареек. Хотя по закону именно они должны заниматься решением этого вопроса. И от имени жильцов заключать соглашения с предприятиями по утилизации опасного мусора. Ведь это прописано в договоре по содержанию и ремонту общего имущества, который заключается между управляющей компанией и собственниками жилья. Пункты сбора должны быть в шаговой доступности для каждого жителя, а информация об их расположении - в открытом доступе, например на стендах рядом с подъездом.

В Калмыкии остро стоит проблема утилизации энергосберегающих ртутьсодержащих ламп. Люди выбрасывают их вместе с мусором, который попадает на городскую свалку. А ведь в соответствии с постановлением правительства России от 2010 года сбор и переработку ламп на утилизацию должны организовывать управляющие компании.На каждой упаковке от лампочки или батарейки присутствует изображение перечеркнутого контейнера. То есть выбрасывать их в обычный мусорный бак нельзя, потому что это опасные для здоровья отходы. Но как показал наш опрос на улицах города, многие просто избавляются от них вместе с бытовыми отходами, но есть и те, кто соблюдает правила их утилизации.Все бы ничего, если бы не опасные последствия веществ, выделяемых отработавшими свой век приборами. Ведь находящиеся в них ртуть, цинк и другие металлы будут оседать в почве, попадать в грунтовые воды, ухудшая экологическую обстановку. Именно поэтому единственный выход - в разделении отходов. По словам руководителя регионального исполкома общероссийского народного фронта Александра Городовикова, на территории Калмыкии управляющие компании не выполняют свою обязанность по сбору опасных отходов, и жители выбрасывают их в мусоропровод или в мусорные контейнеры на улице, что крайне опасно для здоровья и окружающей среды.В степном регионе на сегодняшний день нет ни одного завода по утилизации вредных отходов. Но есть пункты, где бесплатно принимают перегоревшие лампочки. Как пояснил нам начальник полигона СпецАТХа Мингиян Эминов, у организации есть договор с Астраханским предприятием занимающимся транспортировкой, обезвреживанием и утилизацией опасных отходов.Сбор отработанных ламп осуществляют и некоторые частные компании. По словам руководителя одной из них, они имеют соглашения с организациями, занимающимися утилизацией опасных отходов в соседних регионах.В Элисте же, по данным пресс-службы городской администрации, всего лишь три управляющие компании осуществляют прием использованных лампочек, разбитых ртутных градусников и батареек. Хотя по закону именно они должны заниматься решением этого вопроса. И от имени жильцов заключать соглашения с предприятиями по утилизации опасного мусора. Ведь это прописано в договоре по содержанию и ремонту общего имущества, который заключается между управляющей компанией и собственниками жилья. Пункты сбора должны быть в шаговой доступности для каждого жителя, а информация об их расположении - в открытом доступе, например на стендах рядом с подъездом.



Смотреть полный выпуск новостей



