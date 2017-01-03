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Вчера, 12:30

В стенах КалмГУ отметили наступление Китайского нового года


В стенах КалмГУ отметили наступление Китайского нового годаСегодня в ночь на 28 января жители Поднебесной отмечают наступление Нового Года. Он называется Чуньцзе – праздник весны. Ему и было посвящено мероприятие, которое состоялось в стенах КалмГУ.

Программа торжественного мероприятия была построена таким образом, чтобы каждый из присутствующих почувствовал атмосферу наступления Нового Года. За праздничным столом сотрудники университета и иностранные студенты. Угощения для них приготовили сами студенты из Китая. Кстати, вместо привычных вилок и ложек гости пользовались исключительно китайскими палочками. Когда находишься вдали от Родины, говорят ребята, стараешься выразить свою любовь к традициям своих предков.

Организатором мероприятия выступил институт Конфуция при КалмГУ, благодаря которому активно развиваются дружеские взаимоотношения Китая с Россией. Хорошо известно, что главный ВУЗ степной республики, расширяя свои международные научно-образовательные связи, много и плодотворно взаимодействует с ВУЗами-партнерами Китайской Народной Республики. Благодаря чему крепнут позиции и авторитет российской высшей школы в Поднебесной, наши ребята знакомятся с передовыми образовательными технологиями в иностранных вузах, формируется единое международное научно-образовательное пространство. Директор института госпожа Чжэнь Фань подчеркивает, что предстоящий праздник – ещё одна возможность поближе познакомиться с традициями и культурой страны. Китайцы отмечают Новый Год в семейном кругу. Он знаменует начало нового жизненного цикла – природа пробуждается и все оживает. При этом созданию праздничной атмосферы придаётся максимальное значение. Особое внимание уделяется декору помещений. Перед входом в дом вешают большие красные фонари. А стены комнат оформлены яркими новогодними картинами, которые символизируют счастье и богатство.

Ректор КалмГУ Бадма Салаев уверен, что так студенты ближе узнают культуру и историю друг друга. И это прямой путь к толерантности в молодежной среде. Ведь география тех, кто желает учиться в Калмыцком госуниверситете, с каждым годом расширяется. А соглашение с Пятигорским лингвистическим и Ростовским государственным экономическим университетами об открытии экзаменационного пункта института Конфуция для студентов ЮФО, по мнению Салаева, ещё один значительный шаг в популяризации китайского языка.

Кстати, в Поднебесной дата всеми любимого праздника всякий раз определяется лунным календарём. На этот раз китайцы встретят свой новый год 28 января. С давних времен он является главным и самым продолжительным праздником. И отмечают его с размахом. С непременными чайными церемониями, песнями и танцами.



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