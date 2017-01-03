Цены на коммунальные услуги вырастут. Когда и насколько? Об этом рассказала сегодня журналистам республиканского СМИ Светлана Доногруппова. Руководитель службы по тарифам также подвела итоги деятельности за прошлый год.



Плата за коммунальные услуги остается на прежнем уровне. И только с 1 июля – произойдут изменения. Указом главы республики уже утверждены предельные размеры тарифов на газ, воду и электроэнергию. И вот эти данные. Их озвучила руководитель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова.



А главное, те меры социальной поддержки, принятые в отношении льготной категории населения, остаются в силе. И еще. В прошлом благодаря своевременному обращению главы региона в Правительство РФ –были отменены социальные нормы на электричество. Ведение их, по расчетам специалистов, неминуемо привело бы к удорожанию этой услуги для населения.



Прозвучал вопрос и о новом поставщике электричества в калмыцкую столицу: начала ли компания «МРСК –ЮГ» свою деятельность?



Служба также проводит ежемесячный мониторинг на жизненно-важные и важнейшие лекарственные препараты.



Светлана Доногруппова озвучила и результаты плановых проверок. По фактам ценовых нарушений к административной ответственности были привлечены 11 предпринимателей. Общая сумма взысканного штрафа превысила 80 тыс. рублей. Проверке подвергся и ряд медицинских учреждений на предмет обоснованности предоставления платных услуг. В 2017 году – подобного рода мероприятия планируются и в других ведомствах. Цены на коммунальные услуги вырастут. Когда и насколько? Об этом рассказала сегодня журналистам республиканского СМИ Светлана Доногруппова. Руководитель службы по тарифам также подвела итоги деятельности за прошлый год.Плата за коммунальные услуги остается на прежнем уровне. И только с 1 июля – произойдут изменения. Указом главы республики уже утверждены предельные размеры тарифов на газ, воду и электроэнергию. И вот эти данные. Их озвучила руководитель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова.А главное, те меры социальной поддержки, принятые в отношении льготной категории населения, остаются в силе. И еще. В прошлом благодаря своевременному обращению главы региона в Правительство РФ –были отменены социальные нормы на электричество. Ведение их, по расчетам специалистов, неминуемо привело бы к удорожанию этой услуги для населения.Прозвучал вопрос и о новом поставщике электричества в калмыцкую столицу: начала ли компания «МРСК –ЮГ» свою деятельность?Служба также проводит ежемесячный мониторинг на жизненно-важные и важнейшие лекарственные препараты.Светлана Доногруппова озвучила и результаты плановых проверок. По фактам ценовых нарушений к административной ответственности были привлечены 11 предпринимателей. Общая сумма взысканного штрафа превысила 80 тыс. рублей. Проверке подвергся и ряд медицинских учреждений на предмет обоснованности предоставления платных услуг. В 2017 году – подобного рода мероприятия планируются и в других ведомствах.



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