ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:00

Цены на коммунальные услуги вырастут


Цены на коммунальные услуги вырастутЦены на коммунальные услуги вырастут. Когда и насколько? Об этом рассказала сегодня журналистам республиканского СМИ Светлана Доногруппова. Руководитель службы по тарифам также подвела итоги деятельности за прошлый год.

Плата за коммунальные услуги остается на прежнем уровне. И только с 1 июля – произойдут изменения. Указом главы республики уже утверждены предельные размеры тарифов на газ, воду и электроэнергию. И вот эти данные. Их озвучила руководитель региональной службы по тарифам Светлана Доногруппова.

А главное, те меры социальной поддержки, принятые в отношении льготной категории населения, остаются в силе. И еще. В прошлом благодаря своевременному обращению главы региона в Правительство РФ –были отменены социальные нормы на электричество. Ведение их, по расчетам специалистов, неминуемо привело бы к удорожанию этой услуги для населения.

Прозвучал вопрос и о новом поставщике электричества в калмыцкую столицу: начала ли компания «МРСК –ЮГ» свою деятельность?

Служба также проводит ежемесячный мониторинг на жизненно-важные и важнейшие лекарственные препараты.

Светлана Доногруппова озвучила и результаты плановых проверок. По фактам ценовых нарушений к административной ответственности были привлечены 11 предпринимателей. Общая сумма взысканного штрафа превысила 80 тыс. рублей. Проверке подвергся и ряд медицинских учреждений на предмет обоснованности предоставления платных услуг. В 2017 году – подобного рода мероприятия планируются и в других ведомствах.



Другие новости по теме:

  • Рост тарифов на услуги ЖКХ в Калмыкии составит 3,5 процента
  • С 1 июля в Калмыкии повысилась оплата за коммунальные услуги
  • Жителям Калмыкии придется больше платить за коммунальные услуги
  • В Калмыкии тарифы на коммунальные услуги в 2016 году вырастут на 4%
  • Индекс размера платы за коммунальные услуги в Калмыкии самый низкий по ЮФО
  • С 1 июля совокупный размер платы за коммунальные услуги увеличится
  • В Калмыкии утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2015 год
  • В Калмыкии утверждены тарифы на коммунальные услуги на 2015 год
  • В правительстве Калмыкии рассмотрели готовность к новому учебному году и рост тарифов на коммунальные услуги
  • С 1 июля в Калмыкии возрастут тарифы на услуги ЖКХ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Хотели бы Вы изучать калмыцкий язык на бесплатных курсах?

    Да. С большим желанием посещал бы такие курсы
    Нет. Лучше индивидуальное обучение
    Я знаю калмыцкий язык


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.