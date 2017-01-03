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Сегодня, 13:40

Головоломки с захватывающим сюжетом


Головоломки с захватывающим сюжетомЛюди с ограниченными возможностями здоровья совместно с активистами элистинского школьного самоуправления приняли участие в квест – игре «Зимние приключения». Это увлекательная командная игра сегодня набирает популярность и в среде калмыцкой молодежи. Она требует умения находить выход из различных ситуаций, решая головоломки и задания. Сюжет часто перекликается с историями нашумевших фильмов и книг.

Школьники, студенты медицинского колледжа и просто те, кому общение и яркие эмоции жизненно необходимы. 30 человек от 15 до 40 лет обмениваются новыми впечатлениями. Участвовать в квест- игре могут и те, кто имеет ограничения по зрению и инвалиды- колясочники.
Проблемы со здоровьем - не повод запирать себя в четырех стенах, считает 37 –летний участник квеста Аранзал Болдырев.

Постапокалиптическая картина. Ядерная катастрофа. Люди оказались в бункере. Задача - сохранить оставшихся в живых и затем выяснить, что произошло с остальными. Участники перемещаются от одного пункта карты к другому.

Сценарий предполагает несколько встреч с различными персонажами в тематических костюмах, которые являются хранителями важной информации. Её-то и нужно получить у них с помощью правильных вопросов. Один из первых квестов современности был придуман небольшой группой энтузиастов. В его основу были положены произведения Агаты Кристи.

Квест - это уникальная возможность раскрасить свою жизнь новыми красками. Наполнить её незнакомыми ранее эмоциями и переживаниями. И почувствовать дух командной игры. Как правило, квест-румы оборудованы красочными декорациями и наполнены реалистичной бутафорией. Всё это позволяют глубже погрузиться в процесс игры.

100 минут квест - игры позади. И победители получают награды. А пережитые яркие эмоции и полученные незабываемые впечатления участники квеста еще долго будут обсуждать вместе.



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