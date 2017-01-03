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Сегодня, 13:36

Аграрии Калмыкии решают актуальные задачи


Аграрии Калмыкии решают актуальные задачиКурс на качество. Так определили аграрии поставленные руководством региона задачи. Миллионное поголовье скота, бродящее по степи, должно приносить весомый доход. Стратегия была озвучена в Обращении главы региона Народному хуралу и конкретизирована на заседание Правительства. На местах план действий согласовывают с профильным министерством, чтобы без лишних проволочек включиться в работу.
На совещаниях в районах обсуждается актуальный вопрос: перевод сельскохозяйственного производства на рельсы интенсивного развития. Качество - определяющий фактор. Ведь конечная цель провозглашённого руководством республики курса – активное внедрение калмыцкой животноводческой продукции на внутренний рынок, далее - за пределы. Выстраивается стройная цепочка: откорм – переработка – реализация. Базовой составляющей - стойловому содержанию животных – придается первостепенное значение. В каждом районе по 10 откормочных площадок. Вполне реальная задача, с учетом того, что она значилась в повестке дня в течение трех последних лет. Племенное поголовье скота калмыцкой породы на откорме в разы увеличит доходы, в этом ни у кого нет сомнений. К тому же, товаропроизводителям будет оказана господдержка.
Вместе с тем предстоит решение еще одной неотложной задачи: создание промышленного кормопроизводства. Мероприятия по восстановлению регулярного орошения в регионе начаты, теперь в повестке дня – возрождение лиманных сенокосных угодий. Это один из самых мало затратных и доступных способов получения гарантированных урожаев кормовых культур. Эта задача также сформулирована главой региона в Обращении к Народному Хуралу. Цитирую: «Проработать вопрос о создании отдела по использованию лиманов, а главам районных муниципальных образований совместно с Минсельхозом обеспечить эффективное использование всех имеющихся лиманов и расширение площадей под лиманные сенокосы до 45 тыс. гектар в 2017 году». В этом плане тоже предстоит большая кропотливая работа, связанная, прежде всего, с ремонтом дамб и гидротехнических сооружений. В Яшкульском районе в ряде хозяйств уже имеется проектно-сметная документация. С объемом работ на сумму 12- 18 млн. рублей. У специалистов сомнения, изыщут ли они такие средства? Министр Баатр Болаев дает разъяснение.
Создание в районах убойных цехов, а также ввод в строй в этом году крупнейшего перерабатывающего комплекса в Кетченерах – это тоже важные слагаемые в решении амбициозной задачи в сельском хозяйстве – выход Калмыкии с мясным брендом на рынок страны и за ее пределы. В.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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