Аграрии Калмыкии решают актуальные задачи

Курс на качество. Так определили аграрии поставленные руководством региона задачи. Миллионное поголовье скота, бродящее по степи, должно приносить весомый доход. Стратегия была озвучена в Обращении главы региона Народному хуралу и конкретизирована на заседание Правительства. На местах план действий согласовывают с профильным министерством, чтобы без лишних проволочек включиться в работу.

На совещаниях в районах обсуждается актуальный вопрос: перевод сельскохозяйственного производства на рельсы интенсивного развития. Качество - определяющий фактор. Ведь конечная цель провозглашённого руководством республики курса – активное внедрение калмыцкой животноводческой продукции на внутренний рынок, далее - за пределы. Выстраивается стройная цепочка: откорм – переработка – реализация. Базовой составляющей - стойловому содержанию животных – придается первостепенное значение. В каждом районе по 10 откормочных площадок. Вполне реальная задача, с учетом того, что она значилась в повестке дня в течение трех последних лет. Племенное поголовье скота калмыцкой породы на откорме в разы увеличит доходы, в этом ни у кого нет сомнений. К тому же, товаропроизводителям будет оказана господдержка.

Вместе с тем предстоит решение еще одной неотложной задачи: создание промышленного кормопроизводства. Мероприятия по восстановлению регулярного орошения в регионе начаты, теперь в повестке дня – возрождение лиманных сенокосных угодий. Это один из самых мало затратных и доступных способов получения гарантированных урожаев кормовых культур. Эта задача также сформулирована главой региона в Обращении к Народному Хуралу. Цитирую: «Проработать вопрос о создании отдела по использованию лиманов, а главам районных муниципальных образований совместно с Минсельхозом обеспечить эффективное использование всех имеющихся лиманов и расширение площадей под лиманные сенокосы до 45 тыс. гектар в 2017 году». В этом плане тоже предстоит большая кропотливая работа, связанная, прежде всего, с ремонтом дамб и гидротехнических сооружений. В Яшкульском районе в ряде хозяйств уже имеется проектно-сметная документация. С объемом работ на сумму 12- 18 млн. рублей. У специалистов сомнения, изыщут ли они такие средства? Министр Баатр Болаев дает разъяснение.

Создание в районах убойных цехов, а также ввод в строй в этом году крупнейшего перерабатывающего комплекса в Кетченерах – это тоже важные слагаемые в решении амбициозной задачи в сельском хозяйстве – выход Калмыкии с мясным брендом на рынок страны и за ее пределы. В. Курс на качество. Так определили аграрии поставленные руководством региона задачи. Миллионное поголовье скота, бродящее по степи, должно приносить весомый доход. Стратегия была озвучена в Обращении главы региона Народному хуралу и конкретизирована на заседание Правительства. На местах план действий согласовывают с профильным министерством, чтобы без лишних проволочек включиться в работу.На совещаниях в районах обсуждается актуальный вопрос: перевод сельскохозяйственного производства на рельсы интенсивного развития. Качество - определяющий фактор. Ведь конечная цель провозглашённого руководством республики курса – активное внедрение калмыцкой животноводческой продукции на внутренний рынок, далее - за пределы. Выстраивается стройная цепочка: откорм – переработка – реализация. Базовой составляющей - стойловому содержанию животных – придается первостепенное значение. В каждом районе по 10 откормочных площадок. Вполне реальная задача, с учетом того, что она значилась в повестке дня в течение трех последних лет. Племенное поголовье скота калмыцкой породы на откорме в разы увеличит доходы, в этом ни у кого нет сомнений. К тому же, товаропроизводителям будет оказана господдержка.Вместе с тем предстоит решение еще одной неотложной задачи: создание промышленного кормопроизводства. Мероприятия по восстановлению регулярного орошения в регионе начаты, теперь в повестке дня – возрождение лиманных сенокосных угодий. Это один из самых мало затратных и доступных способов получения гарантированных урожаев кормовых культур. Эта задача также сформулирована главой региона в Обращении к Народному Хуралу. Цитирую: «Проработать вопрос о создании отдела по использованию лиманов, а главам районных муниципальных образований совместно с Минсельхозом обеспечить эффективное использование всех имеющихся лиманов и расширение площадей под лиманные сенокосы до 45 тыс. гектар в 2017 году». В этом плане тоже предстоит большая кропотливая работа, связанная, прежде всего, с ремонтом дамб и гидротехнических сооружений. В Яшкульском районе в ряде хозяйств уже имеется проектно-сметная документация. С объемом работ на сумму 12- 18 млн. рублей. У специалистов сомнения, изыщут ли они такие средства? Министр Баатр Болаев дает разъяснение.Создание в районах убойных цехов, а также ввод в строй в этом году крупнейшего перерабатывающего комплекса в Кетченерах – это тоже важные слагаемые в решении амбициозной задачи в сельском хозяйстве – выход Калмыкии с мясным брендом на рынок страны и за ее пределы. В.



Смотреть полный выпуск новостей



