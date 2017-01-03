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Сегодня, 12:30

История калмыцкого телевидения в лицах


История калмыцкого телевидения в лицахМы продолжаем рассказ о ветеранах телевидения Калмыкии. Один из тех, кто многие годы был его техническим умом, и кто своей энергией воодушевлял коллег на трудовые подвиги ради качественной эфирной картинки для любимого зрителя, был Владимир Лиджиев.

Владимир Николаевич Лиджиев - легендарная личность на калмыцком телевидении. Придя сюда в августе 1973 года инженером-конструктором- технологом радиоаппаратуры сразу после окончания прославленного Рязанского радиотехнического института, с первого дня включился в активную работу. Причем возглавляя самые ответственные участки – сначала цех радио, потом аппаратно-студийный комплекс, а вскоре и всю техническую службу телерадиокомпании, не чурался никакой работы. Здесь буквально дневал и ночевал.

Если этого требовал эфир, то вопросы снимались сами собой.

Благодаря прекрасной технической подготовке Владмимр Николаевич быстро и креативно решал самые сложные вопросы. Своими руками с командой инженеров они создали столько технических новшеств и эффективных приспособлений, что между собой коллеги называли его калмыцким Кулибыным. Тогда трудно было на сложное телевизионное нередко импортное оборудование в короткие сроки найти необходимые узлы и конструкции. А сегодня едва переступив порог аппаратной, не смог сдержать эмоций.

Здесь всё знакомо. Будучи инженером АСК вместе возглавлявшим тогда Комитет Антоном Романовым участвовал в строительстве сегодняшнего здания телевидения. Мотался по стране, согласовывал проекты, чтобы успеть его построить в сжатые сроки. Однажды вспоминает, за двое суток умудрился дважды побывать в Ереване и вернуться обратно после согласования с проектировщиками. Иначе рисковали навсегда остаться в маленьком здании в глубине двора. Что и случилось с очень многими региональными телекомпаниями.

Именно первым руководителям удалось подобрать команду грамотных специалистов. И передать эстафету подвижничества более молодым. Сегодня уже ученики Владимира Лиджиева составляют основу технической службы телевидения Калмыкии. В полувековую историю которого вписано и его имя.



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