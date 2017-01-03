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Сегодня, 11:00

О распределении субсидий для аграриев в 2017 году


О распределении субсидий для аграриев в 2017 годуДо сих пор господдержка сельхозтоваропроизводителям осуществлялась через 54 вида различных субсидий. В 2017 году будет единая субсидия на развитие основных отраслей по 7 направлениям господдержки АПК. Определены четыре главных направления субсидий: погектарная поддержка; поддержка молочной отрасли; процентная ставка займов под инвестпроекты и возврат части капитальных затрат.
Дополнительная помощь предусмотрена в области мелиорации и развития сельских территорий. Деньги регионам будут выделяться на все направления сельского хозяйства сразу. А какую сумму и на какие цели потратить, они будут решать самостоятельно. Это расширит полномочия регионов при определении приоритетов аграрной политики, повысит оперативность и своевременность доведения средств до получателей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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