С сегодняшнего дня в кинотеатрах Элисты в прокат выходит новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Это первая в современной истории российская картина об инопланетном вторжении. В ней авторы фантазируют о том, что произойдет после падения на Москву космического корабля.

Бюджет фильма составил почти 400 млн рублей. В ленте задействовано самое современное вооружение, бронемашины, танки и даже боевой корабль «Адмирал Кузнецов». Главные роли в фильме сыграли как известные, так и начинающие молодые актеры. Среди них и наш земляк - выпускник отделения хореографии Элистинского училища искусств им. Петра Чонкушова, а позже и ГИТИСа Евгений Сангаджиев. В фильме мы его увидим в роли парня из района Чертаново по имени Питон. С сегодняшнего дня в кинотеатрах Элисты в прокат выходит новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение». Это первая в современной истории российская картина об инопланетном вторжении. В ней авторы фантазируют о том, что произойдет после падения на Москву космического корабля.Бюджет фильма составил почти 400 млн рублей. В ленте задействовано самое современное вооружение, бронемашины, танки и даже боевой корабль «Адмирал Кузнецов». Главные роли в фильме сыграли как известные, так и начинающие молодые актеры. Среди них и наш земляк - выпускник отделения хореографии Элистинского училища искусств им. Петра Чонкушова, а позже и ГИТИСа Евгений Сангаджиев. В фильме мы его увидим в роли парня из района Чертаново по имени Питон.



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