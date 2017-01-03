Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года превысит в республике четверть млн гектаров. Об этом сообщают в региональном агро ведомстве. Около 200 тысяч займут озимые зерновые и технические культуры. Но большую площадь будет отведена под яровые. Объёмы их сева рассчитаны и доведены Минсельхозом Калмыкии до районных отделов развития АПК. В оптимальных размерах будут представлены зерновые и зернобобовые, масличные, картофель, овощебахчевые и кормовые культуры. Специалисты регионального сельхозведомства отмечают хорошее состояние озимых. До старта посевной кампании остаётся два месяца. И в хозяйствах республики полным ходом идут работы по подготовке спецтехники и закупки ГСМ. Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года превысит в республике четверть млн гектаров. Об этом сообщают в региональном агро ведомстве. Около 200 тысяч займут озимые зерновые и технические культуры. Но большую площадь будет отведена под яровые. Объёмы их сева рассчитаны и доведены Минсельхозом Калмыкии до районных отделов развития АПК. В оптимальных размерах будут представлены зерновые и зернобобовые, масличные, картофель, овощебахчевые и кормовые культуры. Специалисты регионального сельхозведомства отмечают хорошее состояние озимых. До старта посевной кампании остаётся два месяца. И в хозяйствах республики полным ходом идут работы по подготовке спецтехники и закупки ГСМ.



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