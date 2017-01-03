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Вчера, 18:19

До старта посевной кампании остаётся два месяца


До старта посевной кампании остаётся два месяцаПосевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года превысит в республике четверть млн гектаров. Об этом сообщают в региональном агро ведомстве. Около 200 тысяч займут озимые зерновые и технические культуры. Но большую площадь будет отведена под яровые. Объёмы их сева рассчитаны и доведены Минсельхозом Калмыкии до районных отделов развития АПК. В оптимальных размерах будут представлены зерновые и зернобобовые, масличные, картофель, овощебахчевые и кормовые культуры. Специалисты регионального сельхозведомства отмечают хорошее состояние озимых. До старта посевной кампании остаётся два месяца. И в хозяйствах республики полным ходом идут работы по подготовке спецтехники и закупки ГСМ.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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