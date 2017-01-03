Более 56 миллионов рублей получит Калмыкия на благоустройство города

В 2017г. для «Формирования комфортной городской среды», регионам предусмотрена финансовая поддержка в размере 20 млрд. руб., из которых Республике Калмыкия предусмотрено выделение 56 с половиной млн. Об этом нам сообщили в правительстве республики. Напомню, что этот проект реализуется в рамках приоритетного направления стратегического развития «ЖКХ и городская среда». А эти средства будут направлены на софинансирование мероприятий по созданию комфортной среды для горожан, в т.ч. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населенных пунктов. В 2017г. для «Формирования комфортной городской среды», регионам предусмотрена финансовая поддержка в размере 20 млрд. руб., из которых Республике Калмыкия предусмотрено выделение 56 с половиной млн. Об этом нам сообщили в правительстве республики. Напомню, что этот проект реализуется в рамках приоритетного направления стратегического развития «ЖКХ и городская среда». А эти средства будут направлены на софинансирование мероприятий по созданию комфортной среды для горожан, в т.ч. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового отдыха населенных пунктов.



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