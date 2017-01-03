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Вчера, 16:55

Новые ориентиры КалмГУ


Новые ориентиры КалмГУВ конце декабря на расширенном заседании Народного хурала (Парламента)Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов выступил с ежегодным обращением по основным направлениям социально-экономического и общественно-политического развития республики в 2017 году. И впервые он говорил о необходимости повысить качество менеджмента, которое обеспечит поступательное и устойчивое социально-экономическое развитие региона.» В Калмыцком государственном университете, где на экономическом факультете есть специальность- менеджмент эти слова восприняли, как руководство к действию и сейчас они определяют новые ориентиры к действию. И будущие экономисты первыми решили принять участие в этом процессе.

Для всех сидящих в этой студенческой аудитории Калмыцкого университета понятие менеджмент -один из главных предметов как в образовательном процессе, так и в научной работе, поэтому слова Главы республики Алексея Орлова о том, что : «Только через повышение качества менеджмента, только через неуклонное повышение качества государственного управления всех звеньев органов власти мы сможем обеспечить поступательное и устойчивое социально-экономическое развитие региона» и определили тему разговора.Здесь и состоялся, этот по-настоящему заинтересованный разговор, в котором принимали участие все: и те выпускники, кто уже состоялся, как предприниматель- то Савр Мучкаев и Алексей Чуматынов, и те, кто работает на государственной службе, как Баирта Манджиева и сегодняшние студенты, а также преподаватели.

Будущие менеджеры уже сегодня ставят себе конкретные задачи и успешно их решают на практике. Профессор Тамара Цатхланова считает, что именно предпринимательство должно стать одним из приоритетов успешного менеджерства.

Студенты задавали вопросы гостям, выпускникам их альма-матер, которые о менеджменте знают не понаслышке.

А в университете намерены продолжать работу по улучшению качества образования и после обращения Главы республики намерены сделать все для того, чтобы подготовить специалистов, которые могли бы качественно решать задачи, о которых он говорил в своем обращении .

И в этом уверены и студенты, и преподаватели Калмыцкого университета, потому что все это во благо нашей республики, и это главное.



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